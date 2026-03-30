Àngel Llàcer i Laura Andrés sorprenen Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- Sílvia Abril rep la visita de l'Àngel Llàcer, amb qui recorda el passat compartit i s'hi suma la pianista Laura Andrés
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquest dimarts, a 'I ara què?' la Sílvia Abril obre les portes a l'Àngel Llàcer, amb qui repassa molts records que comparteixen. Més tard, s'hi afegeix la pianista Laura Andrés i acaben fent un musical improvisat.
En aquest capítol, la Sílvia Abril rep la visita d'Àngel Llàcer, i ja se sap que, quan s'ajunta una parella com aquesta, pot passar de tot. Des de jugar a les pel·lícules, ficats ambdós dins la pica de la cuina, fins a desenterrar els records més personals, com explicar que eren companys de classe i que les seves primeres experiències laborals van ser disfressats d'aliments a un supermercat i animant bodes i batejos. També, recorden com viatjar de vegades es pot convertir en un esport de risc, amb revisió de cicatrius inclosa.
Amb l'arribada inesperada de la pianista Laura Andrés, la trobada acaba complint un somni de l'Àngel: poder cantar Jacques Brel acompanyat d'instrumentació. Com és d'esperar, la cosa deriva en un inesperat musical, ampliant el concert amb un tema d'Edith Piaf, per acabar amb una interpretació molt personal de la cançó de 'Heidi' per part de la Sílvia.