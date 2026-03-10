Nora Navas, actriu: "Em vaig separar i no sabia ni què era una cita"
- L’actriu Nora Navas comparteix com va viure la seva separació i com va ser retornar al món de les cites després dels 50 anys
- Els actors Sílvia Abril i Santi Millán repassen els seus inicis a companyies teatrals Comediants i La Cubana
Què suposa tornar a tenir cites per conèixer gent després dels 50 anys? L'actriu Nora Navas comparteix la seva experiència en una conversa al programa I ara què? amb Sílvia Abril i Santi Millán. La intèrpret explica com després de separar-se va haver de fer servir aplicacions malgrat que l'experiència no va sortir com esperava...
App de cites
“Vaig acabar la pel·lícula (Mi amiga Eva), vaig fer 50 anys i em vaig separar”, recorda Navas. Aquell moment va marcar l’inici d’una etapa nova que la va obligar a replantejar-se molts aspectes, entre ells la manera de relacionar-se. “No sabia què era una cita”, admet. Comenta que després de molts anys en parella havia d’aprendre com funcionava aquella nova manera de lligar. Segons l'actriu, les apliacions per conèixer gent, que avui en dia formen part habitual a l'hora de relacionar-se, no són tan comuns entre les persones de la seva generació: “A la nostra època això no existía.”
“No sabia què era una cita“
Ara, les app formen part també d’aquest nou escenari en una edat més madura. La intèrpret relata algunes experiències que ha viscut. Per exemple, una vegada va posar el mode incògnit perquè no la reconeixesin fins que fes match amb algú, però es va oblidar de renovar la suscripció i tothom va veure la seva foto i la va reconèixer. Malgrat reconeix que en alguns casos conèixer gent d'aquesta manera pot generar frustració, en d’altres també pot obrir la porta a noves relacions.
Monogàmia seqüencial
Durant la conversa amb Abril i Millán també apareix la idea de la “monogàmia seqüencial”, un concepte que descriu les diferents relacions importants que poden marcar una vida. Navas explica que, amb el temps, moltes persones passen per diverses parelles significatives: la primera relació, la parella amb qui es tenen fills i les noves històries que arriben més endavant.
“Els homes mai han hagut de defensar el seu desig a cap edat“
Nora Navas també reflexiona sobre el desig femení a partir dels 50. Durant un temps va sentir que havia de “defensar el desig de la dona” a aquesta edat, però amb el temps va arribar a la conclusió que “els homes mai han hagut de defensar el seu desig a cap edat.” Per això, reivindica que el desig no s’hauria de justificar. Segons diu, és una part natural de la vida que acompanya les persones al llarg de totes les etapes. “És inevitable que desitgem fins al dia que ens morim”, sentencia.
Malgrat les dificultats, les inseguretats i els dubtes inicials després d'una separació amb una parella de tants anys, l'actriu defensa que començar una relació amb algú és possible. La seva experiència, compartida amb humor i sinceritat al costat de Sílvia Abril i Santi Millán, posa sobre la taula una realitat cada vegada més habitual: la vida sentimental evoluciona i la reivenció també existeix a partir dels cinquanta anys.