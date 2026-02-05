'Historia de nuestro cine' dedica un monográfico a Nora Navas con 'Pa Negre'

El 28 de febrero se celebran en Barcelona los 40 años de los Premios Goya. Hasta que llegue ese día, ‘Historia de nuestro cine’ recuperará algunos de los títulos más premiados en estas cuatro décadas. Entre ellos, ‘Pa negre’ (Agustí Villaronga, 2010), la película definitiva en la trayectoria de una de las grandes actrices del cine español contemporáneo, Nora Navas, que obtuvo el premio a mejor actriz protagonista por esta cinta. El programa le dedica este viernes un programa monográfico.

Navas también es este año candidata al Goya a mejor actriz por su papel en ‘Mi amiga Eva’, película participada por RTVE. En el programa del viernes, además de hablar de su trabajo en ‘Pa negre’, hará un repaso por los momentos más destacados de su trayectoria en una entrevista en profundidad con la directora y presentadora del programa, Elena S. Sánchez.

Nora Navas y Elena S. Sánchez durante la entrevista