'Historia de nuestro cine' dedica un monográfico a Nora Navas con 'Pa Negre'
- Es parte de la programación especial que RTVE prepara este mes con motivo del 40º aniversario de los Goya
- #HNCNoraNavas: viernes 6 de febrero, a partir de las 22:45 en La 2 y RTVE Play
El 28 de febrero se celebran en Barcelona los 40 años de los Premios Goya. Hasta que llegue ese día, ‘Historia de nuestro cine’ recuperará algunos de los títulos más premiados en estas cuatro décadas. Entre ellos, ‘Pa negre’ (Agustí Villaronga, 2010), la película definitiva en la trayectoria de una de las grandes actrices del cine español contemporáneo, Nora Navas, que obtuvo el premio a mejor actriz protagonista por esta cinta. El programa le dedica este viernes un programa monográfico.
Navas también es este año candidata al Goya a mejor actriz por su papel en ‘Mi amiga Eva’, película participada por RTVE. En el programa del viernes, además de hablar de su trabajo en ‘Pa negre’, hará un repaso por los momentos más destacados de su trayectoria en una entrevista en profundidad con la directora y presentadora del programa, Elena S. Sánchez.
‘Pa Negre’
‘Pa negre’, de Agustí Villaronga (2010) es un drama ambientado en la posguerra española que obtuvo 14 nominaciones y ganó nueve Premios Goya, entre ellos los de mejor película, dirección y actriz protagonista para Nora Navas.
Durante los duros años de la posguerra, en una zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intentará encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como instrumento del mundo de los adultos.
Acompañan a Nora Navas en el reparto Francesc Colomer, Roger Casamajor, Marina Comas, Laura Marull y Eduard Fernández, entre otros.