Així es van conèixer David Uclés i Rodrigo Cuevas
- L'escriptor David Uclés i el músic Rodrigo Cuevas recorden com es van conèixer a Madrid
- Uclés parla sobre la seva infància marcada per l'assetjament escolar
David Uclés, autor de la novel·la La península de las casas vacías, havia escoltat cançons del músic Rodrigo Cuevas. Tanmateix, el cantant de folklore no havia llegit cap llibre de l'escriptor. Un dia es van conèixer a Madrid, en una signatura de llibres. Després va venir un sopar i una amistat, però, abans, havien compartit un passat en comú sense saber-ho. Ho han explicat al programa I ara què? presentat per Sílvia Abril.
Un llibre i un sopar
Cuevas relata amb humor i detall com van coincidir per primera vegada amb Uclés. Tot va començar quan un amic en comú li va recomanar la novel·la i el va animar a acostar-se a una signatura d'exemplars per conèixer-lo personalment. "Li vaig comprar un llibre perquè em semblava que n'estava venent pocs", diu de manera irònica.
Després de la trobada, el músic va convidar l'escriptor a sopar a casa seva. Entre bromes i dobles sentits, el cantant diu que la seva intenció no era anar més enllà, però David Uclés reconeix que esperava practicar sexe aquella nit! No van mantenir relacions sexuals, però la vetllada va marcar l’inici d’una amistat.
Companys al carrer sense saber-ho
Després de moltes xerrades, els artistes han descobert una coincidència que els connecta d’una manera inesperada: abans de ser coneguts, tots dos havien estat músics de carrer a Santiago de Compostel·la. De fet, tocaven exactament al mateix lloc, però no van coincidir en el temps. Rodrigo Cuevas explica que tocava cada estiu sota els arcs de la catedral entre les deu i les dotze de la nit, en un ambient ple de pelegrins i turistes, mentre que Uclés ho havia fet anys després en una franja gairebé idèntica. “Vam obrir camí perquè altres poguessin córrer”, bromeja el compositor que reivindica aquella època com una escola vital.
En aquella època, David Uclés interpretava cançons populars amb la guitarra per emocionar els pelegrins i guanyar-se algunes monedes, mentre que Cuevas apostava per la copla i el folklore amb acordió, aportant-hi ja una personalitat pròpia que anticipava el seu estil actual.
Nous projectes
Ara, tots dos assaboreixen l’èxit de les seves trajectòries i presenten els seus darrers treballs que consoliden el seu recorregut artístic. L’escriptor David Uclés acaba de publicar La ciudad de las luces muertas, una novel·la que aprofundeix en la memòria, la identitat i els espais emocionals que marquen els personatges. Per la seva banda, el músic Rodrigo Cuevas presenta l'àlbum Manual de belleza, que combina tradició i contemporaneïtat, amb una proposta personal que revisita el folklore des d’una mirada actual i escènica.
Amb un to proper i ple d’humor, la trobada entre Sílvia Abril, David Uclés i Rodrigo Cuevas dibuixa el recorregut de dos artistes que, sense saber-ho, van compartir escenari als carrers abans de coincidir, anys més tard. Ara, a banda de l'èxit en les seves disciplines, gaudeixen d'una amistat molt especial.