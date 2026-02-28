Un homenaje a Barcelona en 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés
- David Uclés ganó el Premio Nadal 2026 con esta novela, que tiene lugar en la Barcelona de la posguerra
- Por La ciudad de las luces muertas desfilan y se cruzan grandes personalidades de diferentes épocas
Todo empieza con un gran apagón que deja la Barcelona de 1941 a oscuras. Una joven provoca accidentalmente el suceso, y la ciudad pierde toda su luz, la solar y la artificial. Solo sobreviven una sutil claridad que nadie sabe de dónde procede, y el resplandor del fuego. Las diversas Barcelonas que han existido convergen y se superponen en el mismo lugar: reaparecen edificios desaparecidos y surgen otros del futuro. En ese territorio donde conviven tiempos y miradas ha imaginado su nueva novela David Uclés, autor de la reconocida La península de las casas vacías (Siruela). El libro que presenta en Página Dos es La ciudad de las luces muertas, que ganó el Premio Nadal 2026.
El apagón provocará que un puñado de escritores y artistas vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables. Así, Picasso hará llorar a Simone Weil, y Cortázar retratará a Laforet; Gaudí barnizará a los transeúntes; Roberto Bolaño se adelantará a su muerte; García Márquez huirá en una barca y George Orwell protegerá a Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall de los proyectiles de la guerra. En medio de esta ruptura del tiempo, otros personajes unirán sus artes para intentar comprender qué ha pasado y cómo recuperar la luz perdida.
La cultura como fuente de luz
Con esa metáfora de las generaciones que se cruzan y se alían en plena oscuridad, Uclés ha querido rendir un homenaje a la cultura (literatura, arte, música, teatro) como conciencia profunda de la sociedad; son esas disciplinas las que pueden iluminarla cuando todo parece ir a peor. La joven que provoca el apagón de manera accidental no es otra que Carmen Laforet. «Vivía con sus tíos en el número treinta y seis de la calle Aribau. El trayecto que recorría de la universidad a su casa era breve, pero suficiente para apreciar la desolación que la posguerra estaba grabando en la orografía urbana».
“Mercè Rodoreda es mi escritora favorita del siglo XX“
Ruiz Zafón, Vargas Llosa, Ana María Matute, Josep Pla, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Freddie Mercury, Lorca, Dalí, Rosalía o Eduardo Mendoza son otros de los artistas que van cruzándose en esa imaginada Barcelona caótica y oscura de 1941. El germen de la idea surgió con la Beca Montserrat Roig de 2022, para la que Uclés presentó la idea de escribir sobre las estrellas literarias de la ciudad. El escritor define la obra como un mosaico, un trencadís. No tiene una estructura clásica porque pretende ser un paseo por la ciudad, una guía mística e imaginada donde todo es posible. Mercè Rodoreda es otra de las personas que aparecen en la historia, «y es mi escritora favorita del siglo XX. Me da pena que no se la conozca tanto fuera de Catalunya. La muerte y la primavera es una locura».
David Uclés (Úbeda, 1990) es escritor, músico, dibujante y traductor. La península de las casas vacías (Siruela, 2024) se convirtió en un fenómeno literario, con más de 300.000 ejemplares vendidos y halagos de Ian Gibson, Gioconda Belli, Leonardo Padura o Irene Vallejo. Recibió reconocimientos como el Premio Cálamo, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Dulce Chacón o el Premio San Clemente. Está siendo traducida a más de quince idiomas, y será adaptada al cine. Uclés colabora con La Vanguardia, El País, Diario Jaén y la Cadena SER. Su novela La ciudad de las luces muertas (Destino) es la cuarta de su trayectoria.