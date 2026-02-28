Un homenaje a Barcelona en 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés

Todo empieza con un gran apagón que deja la Barcelona de 1941 a oscuras. Una joven provoca accidentalmente el suceso, y la ciudad pierde toda su luz, la solar y la artificial. Solo sobreviven una sutil claridad que nadie sabe de dónde procede, y el resplandor del fuego. Las diversas Barcelonas que han existido convergen y se superponen en el mismo lugar: reaparecen edificios desaparecidos y surgen otros del futuro. En ese territorio donde conviven tiempos y miradas ha imaginado su nueva novela David Uclés, autor de la reconocida La península de las casas vacías (Siruela). El libro que presenta en Página Dos es La ciudad de las luces muertas, que ganó el Premio Nadal 2026.

El apagón provocará que un puñado de escritores y artistas vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables. Así, Picasso hará llorar a Simone Weil, y Cortázar retratará a Laforet; Gaudí barnizará a los transeúntes; Roberto Bolaño se adelantará a su muerte; García Márquez huirá en una barca y George Orwell protegerá a Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall de los proyectiles de la guerra. En medio de esta ruptura del tiempo, otros personajes unirán sus artes para intentar comprender qué ha pasado y cómo recuperar la luz perdida.

