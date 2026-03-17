La còmica Carolina Iglesias està aprenent català: "Soc molt exòtica a Catalunya"
La còmica Carolina Iglesias explica al programa I ara què? que està aprenent català, una decisió que assegura que neix tant de l’interès personal com de l’admiració per la cultura catalana. "Soc molt exòtica a Catalunya", bromeja en una conversa amb la presentadora Sílvia Abril i la influencer Laura Escanes. Comparteix la seva experiència amb l’idioma i també les reaccions que sovint genera parlar català a les xarxes socials.
Carolina Iglesias aprèn català
Iglesias, d’origen gallec, assegura que el català sempre li ha cridat l’atenció, especialment, per la música o les sèries. “M’agrada molt el català”, comenta, i destaca que conèixer noves llengües és una manera d’obrir-se a noves realitats culturals.
Segons explica la humorista, saber gallec també li facilita apropar-se al català. Per a ella, aprendre idiomes és com “desbloquejar un nivell nou en un videojoc”, una metàfora que utilitza per descriure com el coneixement de llengües amplia la manera d’entendre el món.
La catalanofòbia
La conversa deriva també cap a la catalanofòbia que sovint apareix a les xarxes socials. Laura Escanes explica que quan va començar a compartir continguts en català, coincidint amb projectes televisius com La travessa, va rebre nombrosos comentaris demanant-li que publiqués en castellà. “Cada vegada que publicava alguna cosa en català hi havia qui deia: «Publica en castellà perquè ens entenguem tots»”, recorda. Una reacció que contrasta, segons la influencer, amb l’acceptació que tenen altres idiomes com l’anglès a les mateixes plataformes.
Escanes explica que amb el temps ha optat per normalitzar el bilingüisme a les seves xarxes. “Si no ho accepten, que em deixin de seguir”, comenta, i reivindica la llibertat de comunicar-se en més d’una llengua sense haver de justificar-se constantment.
Sílvia Abril també apunta que, en el seu cas, sovint rep crítiques tant si publica en castellà com si ho fa en català, una situació que exemplifica la tensió lingüística que encara es reflecteix en alguns espais digitals.
Comentaris negatius
Davant de les reaccions d'odi, Carolina Iglesias assegura que amb el temps ha après a relativitzar els comentaris a les xarxes. La còmica admet que durant una etapa intentava agradar a tothom, però que ara prefereix centrar-se en l’opinió de les persones del seu entorn més proper. “Mai agradaràs a tothom”, afirma. Per això, explica que ha deixat de donar tanta importància als comentaris anònims a internet i prioritza què pensa la seva família i amics.
Entre reflexions sobre llengua, identitat i xarxes socials, la conversa entre Iglesias, Escanes i Abril posa sobre la taula una idea compartida: en un entorn digital on les opinions arriben constantment, mantenir la pròpia veu i decidir en quina llengua parlar també és una manera de defensar la pròpia identitat.