Carolina Iglesias reaparece en redes tras la polémica en la que se vio envuelta hace unos días. La presentadora gallega, que dirige junto a su compañera Victoria Martín el popular podcast Estirando el chicle, recibió una oleada de críticas, ¿por qué? Patricia Sornosa, una de las últimas invitadas del programa, fue el origen de la controversia, ya que dicha humorista habría publicado mensajes tránsfobos en redes sociales. Fue tanto el revuelo, que las responsables del podcast se vieron obligadas a dar explicaciones y lanzaron un comunicado conjunto a través de la cuenta oficial del programa recordando sus valores y dejando claro su apoyo al colectivo trans. "Nunca en un programa de Estirando el chicle ha tenido cabida ningún discurso de odio", señalaban entonces, dos días después de que salara la polémica.

Ahora, después de casi dos semanas, Carolina Iglesias, más conocida en redes como Percebes y Grelos, utiliza su cuenta personal de Instagram para romper su silencio y dirigirse a sus seguidores. "Ayer fue mi primer día de psicóloga y hoy me veo con fuerzas de volver a asomar la cabeza por aquí", comienza el texto que comparte en su última publicación. Antes de nada, pide perdón a quienes se hayan podido sentir ofendidos y asume responsabilidades: "Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado, y un gracias enorme a la gente que no nos ha soltado la mano en estas semanas tan duras".

Carolina Iglesias pide perdón por su error, pero también por haber guardado silencio durante tantos días. "Estoy en constante deconstrucción; en mis 29 años me he equivocado muchas veces y de cada error he sacado un aprendizaje. Aprendizajes como el de que me voy a seguir equivocando y, aunque asusta, esa es la vida y también la profesión que he elegido. Si queréis acompañarme en el proceso como hasta ahora, sois más que bienvenidas todas las personas. Otro aprendizaje es que nadie te enseña a gestionar una polémica, que no hay normas para enfrentarla y sentirla. El silencio no siempre comunica y mi silencio ha sido fruto del miedo al ver la magnitud de lo ocurrido, que me ha paralizado. Gracias a nuestro público que nos expuso su desacuerdo de una forma tan educada, es un orgullo teneros. Y de nuevo: lo siento. No he sabido gestionarlo mejor", confiesa.

Por último, manda un mensaje a su compañera de podcast Victoria Martín, que decidió cerrar su cuenta de Twitter por todo el odio y las amenazas que estaba recibiendo. "Vicky, empezamos esto siendo dos pringadas que buscaban su lugar, y así seguiremos siempre. De la mano. Nos caemos, aprendemos y nos levantamos. Te quiero", escribe, y termina con un optimista "palante con la vida".

Desde Chenoa a Mónica Carrillo, los famosos que apoyan a Carolina Iglesias Acaba de publicar el post y ya cuenta con más de 50000 "me gusta". Tras sus disculpas, Carolina Iglesias ha recibido el apoyo de sus seguidores y también de muchos rostros conocidos, desde Chenoa a Mónica Carrillo. "Arriba esa gallega y la reina de Rivas, estamos con vosotras", escribe la poeta Elvira Sastre. "Eres muy valiente", asegura la actriz Miriam Hernández. "Queda mucho por hacer y te necesitamos más que nunca como referenta", comenta Moderna de Pueblo. "¡Que levante la mano quien nunca haya cometido un error! Todos estamos en constante deconstrucción y es normal el tiempo de silencio, a veces la vida se nos hace un poco bola, yo desde luego no sabría tampoco hacerlo mejor. Deseando seguir todos tus proyectos", escribe el humorista Germán Sánchez.