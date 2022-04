Patricia Sornosa: "Me da mucha rabia que al putero se le llame cliente"

Patricia Sonrosa, huracán de humor feminista y referente de muchas cómicas actuales, se ríe cuando le cuento que otras mujeres humoristas la llaman "la madre de la que todas hemos nacido".

-¿Por qué te rapaste el pelo?- le pregunto al llegar a la escuela de fotografía Toomanyflash, donde se grabará la entrevista.

-Porque oí una voz que me decía: "Tienes que raparte el pelo" y le hice caso. Sabía que no le iba a gustar a nadie. Es una transgresión, una mujer sin pelo.

Patricia Sonrosa nació en Valencia en 1977. Confiesa que, desde niña, le gustaba mucho llamar la atención, escribir y actuar a la menor oportunidad. Se formó con el teatro clásico y, tras vivir muchas horas de ensayo, se labró esa espontaneidad disidente que la caracteriza. "La comedia era mi medio de expresión, me satisfacía mucho", afirma, matizando: "Me flipa aportar mi opinión sarcástica sobre los hechos que me molestan, aunque nadie me la haya pedido".

-¿Qué es lo que más te molesta en este mundo?

-Me molesta mucho sentirme mal por mi aspecto físico. Es algo que últimamente me estoy dando cuenta de que me da mucha rabia. ¿Por qué me tengo que sentir mal por no llegar a una imagen que no sé muy bien qué se supone que tiene que ser? y ¿quién la ha metido en mi mente? Sólo se que me siento incorrecta tal y como soy. Estoy haciendo comedia sobre esta cuestión porque, de verdad, me molesta muchísimo sentirme así de mal con lo que soy. Sé que no es algo que me pasa a mí sola, porque he hablado con muchas mujeres en mi día a día y también con muchos hombres, que cada vez se sienten más presionados porque no tienen pelo... en la cabeza, me refiero, ja, ja,ja.

-¿El humor ha sido tradicionalmente machista y homófobo en España?

-Sí, el humor siempre ha sido un campo para el machismo y la homofobia, y para todas esas 'cosas bonitas' que tanto nos gustan. De hecho, ha habido una corriente de pensamiento que se basaba en: vamos a reírnos de quien peor está. Vamos a reírnos del gangoso, del mariquita, de la prostituta, de toda esa gente. Eso parece que está cambiando.

Patricia Sornosa durante la entrevista con Nuria Verde, la redactora de 'Objetivo Igualdad' CAROLINA PECHARROMÁN

-¿Cuál es tu motor para hacer humor?

- Lo que más me provoca para escribir y para 'performarlo' luego a la hora de actuar es lo que me da rabia, lo que me hace sentir ira. De alguna manera necesito transformarlo. ¿Qué mejor manera que en risas? Es el motor de mi acción: lo que me molesta.

-¿Qué es lo que te enfada de verdad?

-Sobre todo (el monólogo) en el que hablo de mujeres prostituidas, ese para mí fue definitivo. Mira, te cuento la historia. Yo no conduzco, para todos los bolos fuera de Valencia me acompaña mi hermano, hacemos muchísima carretera y siempre pasábamos por delante de puticlubs, de prostíbulos, y, a mí siempre que pasaba por delante de esos lugares, me entraba ira y le decía a mi hermano: "Es que no sé, en pleno siglo XXI y aún siguen esos sitios abiertos, en donde se viola a mujeres, no sé el porqué las mujeres lo toleramos". Ese es el nivel de mi ira, el que me lleva a escribir. Y mi hermano que ya estaba harto de oír esas cosas, me dijo: "Nena, ¿tú crees que si prendemos fuego a este sitio, el problema se va a acabar?"

-¿Te dio miedo meterte en un 'jardín' y luego no saber salir?

-Sí, sí, pero muchas veces lo que más miedo te da, más te merece la pena. Mi hermano me dijo: "Tú eres artista. ¿Por qué no haces comedia de eso?" Pero entonces vino el momento del cambio, el momento de las excusas: "No, es que nunca se ha hecho comedia sobre este tema". Porque la comedia que se ha hecho en España, por no decir en todo el mundo, trata a las prostitutas como si no fueran seres humanos. Tuve un bloque de doce minutos, hablando de la prostitución, y tratando a las protitutas como seres humanos. Estoy súper orgullosa de ello. Para empezar: me da mucha rabia que se llame clientes a los puteros. Esto no es el Corte Inglés, donde todo es bonito y legal y no se explota a nadie. Ni en España ni en La India.

-¿Te provoca ira también la esclavitud doméstica?

-Sí, por supuesto. Con los seres humanos que tienen cuerpo de mujer, fíjate será porque yo también soy uno de ellos, me siento muy en comunión. Y observar a mi alrededor cómo son menospreciadas, relegadas a tareas secundarias, sin ni siquiera cobrar, es algo que me llena de 'mala hostia', me enfada mucho. Lo he visto en mi madre y mis tías, en muchísimas mujeres que se quedan cuidando de la casa, cuando tienen tantos talentos por explotar. Yo sé que los seres humanos necesitamos cuidarnos los unos a los otros, ¡pero los unos a los otros! Que no sean siempre las mismas. Hay mucha bendición detrás de los cuidados. Y es por eso que yo no quiero que los hombres se lo pierdan (Se ríe a carcajadas).

-¿Te desnudas emocionalmente cuando te subes a un escenario?

-Me siento libre. Es en el sitio donde más libre me siento, me dejo ser. Siempre hay una preparación previa. Soy una persona muy reflexiva y le doy un montón de vueltas al texto que escribo, pero, en el momento de la actuación, que pase a través de mí lo que tenga que pasar a través de mí, con el acto creativo en movimiento. Me siento muy dichosa en esos momentos, cuando sucede esa comunicación.

-¿Te consideras una pionera del humor feminista?

-Sí, yo creo que fui pionera en España al hablar de Feminismo de forma abierta. Por supuesto que había mujeres que hablaban de cosas que les afectaban y que veían injustas pero, de forma abierta, decir: soy feminista, esto lo veo así, lo veo asá y de hablar de temas tan específicos, tan verdaderos, tan dolorosos, sí, me considero una pionera.

-¿Qué estereotipos hay sobre las mujeres cómicas?

-Es un mundo en el que vive mucho de noche, entonces el primer estereotipo que hay que hay es que eres una mujer un poco golfa, que no estás en el lugar que te corresponde como buena mujer. Otro estereotipo que existe -desde que el mundo es mundo, porque hacer reír es un privilegio, hacer reír de forma pública, me refiero, es un privilegio que ha estado siempre asociado a los hombres- es el de que las mujeres no son graciosas. Este se ha ido derrumbando, con ejemplos, uno detrás de otro, con mujeres, con las que te partes de lo muchísimo que te hacen reír.

-¿Dónde reside el secreto de la comedia?

-Mira, la comedia para hacer reír, necesita un contexto, necesita que el público y yo tengamos unas ideas sobre las que movernos, ¿vale? Por eso los clichés son tan importantes en la comedia y se dan tanto porque, cuando tenemos un cliché, tenemos un suelo en el que posarnos. Yo, cuando hago comedia, derrumbo ese suelo, tengo que poner otro suelo para que tú y yo nos podamos reír de las cosas que a mí me interesa que nos riamos.