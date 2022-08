El verano es sinónimo de playa y piscina. De arena y de sal. De bikini y de bañador. Y el verano del 2022 nos ha pillado con muchas ganas a todos, porque por fin parece que hemos vuelto a una relativa normalidad pre pandémica. Bien lo saben famosos y celebrities, que cada año, aprovechan al máximo los meses de julio y agosto para lucir sus cuerpazos con posados de revista que quedan plasmados en Instagram. Tan sólo hay que echar un ojo a las redes sociales durante los días estivales, para ver a nuestros personajes favoritos en paños menores. De David Beckam a Paz Vega, la lista de famosos que presumen de vacaciones en redes sociales es casi infinita. ¿La última en compartirlas con sus seguidores? Lorena Castell, la nueva concursante de MasterChef Celebrity.

Lorena Castell Ya queda menos para entrar de nuevo en las cocinas de MasterChef Celebrity. Lorena Castell será una de las concursantes de la séptima edición del talent, en el que también veremos a Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde y muchísimos famosos más. La presentadora disfruta del verano antes del estreno de MasterChef Celebrity y lo hace en Benidorm, donde se lo ha pasado muy bien en la playa, en el paseo marítimo y hasta en una fiesta. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de • LORENA CASTELL • (@lorenacastell)“ “

Martina Klein Como otros tantos famosos este verano, Martina Klein ha aprovechado para relajarse en la costa. Ya de paso, la modelo ha enviado un mensaje por el medioambiente. "Bendecida por las aguas más maravillosas que conozco. Este año están mucho más calientes, y eso no mola", ha comenzado Martina Klein, que posa entre unas aguas cristalinas. Se muestra tajante: "Hay tantas cosas que tenemos que repensar y hacer mejor para que sigan siendo nuestra fuente de vida… empezando por quienes nos gobiernan. Ya está bien de poner el foco y la culpa en nosotros, que somos el último eslabón. Urgen políticas ejemplares para con el planeta. Os estamos esperando para ayudar y colaborar". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Martina Klein (@martinakleinpro)“ “

Eugenia Silva Eugenia Silva nos ha dejado sin palabras con este espectacular posado en bikini. La modelo y empresaria disfruta de un baño en Marbella, esta vez, un chapuzón en la piscina en lugar del mar. Eso sí, no ha dejado de lado sus cuidados. A través de sus historias de Instagram la vemos seguir con sus tratamientos faciles. Tampoco ha dejado de entrenar. Sudando la gota gorda la hemos visto en el gimnasio. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)“ “

Úrsula Corberó La actriz, convertida en toda una estrella internacional gracias a su interpretación en La casa de papel, deleita a todos sus seguidores con un sugerente posado. Úrsula Corberó está pasando el verano con su novio, Chino Darín, en una casa blanca alejada de todo el bullicio. Allí la pareja disfruta de la compañía de un perro y un gato, se echan siestas y posan para sus seguidores. "Toy saladita", escribe Corberó en su 'sabroso' posado donde solo le tapa los pechos una ensalada. También se ha fotografiado frente al espejo para presumir de cuerpazo con un sexi bikini rojo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Úrsula Corberó ✨ (@ursulolita)“ “

Félix Gómez A recorrer la costa de Portugal se ha ido Félix Gómez. Rodeado de amigos, el protagonista de Fuerza de paz se ha montado en un barco para visitar las mejores playas del país luso: desde Praia da Mijona, pasando por Praia do Inferno, hasta Praia do Ribeiro do Cavalo. "Días improvisados de mar, sol y playa...", escribe en su última publicación, donde también comparte una imagen suya. El actor posa con sombrero y camisa, ¡ideal! “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Félix Gómez (@felixgomezactor)“ “

Claudia Schiffer Claudia Schiffer ha elegido Grecia para pasar sus vacaciones. Acompañada por su hermana y su hija pequeña, Cosima Violet, la supermodelo recorre las calles de la isla de Spetses. De compras, disfrutando del atarceder, comiéndose un helado... cualquier plan es más apetecible en Grecia. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)“ “

Aitana Mientras continúa con su gira 11 Razones Tour, Aitana Ocaña tiene tiempo para relajarse en su isla favorita: Ibiza. Una cala de aguas cristalinas y un barco, ¿qué más necesita la cantante para ser feliz? ¡Su mascota! Su perrita Sopa la ha acompañado en este día de verano tan idílico. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)“ “ Aitana se está tomando un descanso entre tanto concierto y retomará la gira en septiembre. El día 3 estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 8 en la Plaza de Toros de Valencia.

Andrés Velencoso Este año Andrés Velencoso ha cruzado el Atlántico para visitar Colombia. El modelo y actor está recorriendo el país, desde Cartagena hasta Medellín, pasando por las Islas del Rosario. Rodeado de buenos amigos y luciendo abdominales, está disfrutando de unas merecidas vacaciones y dando envidia a sus seguidores. Y no solo por su tremendo viaje, sino también por la langosta que sostiene en una de las imágenes que ha compartido a través de sus redes sociales, ¡es enorme! “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso)“ “



Maribel Verdú Maribel Verdú acaba de terminar el rodaje de su próximo proyecto en Mexico, junto al actor y productor Manolo Cardona. Se trata de su ópera prima como director, en la que ha querido contar con la actriz española. Relajada en la piscina la vemos ahora, ¡ya tocaba un descanso! "Flotar, a veces, con esto es suficiente", escribe Verdú. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de bel verdu (@maribelverdu)“ “

Shawn Mendes No se sentía preparado para continuar con su agenda y con su gira y decidió hacer un alto en el camino. Shawn Mendes confesó sus problemas de salud mental a sus seguidores, que esperaban ansiosos sus conciertos. El cantante prefirió ser sincero y explicar los motivos que le llevaron a parar. "Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte", escribió en uno de sus últimas publicaciones de Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes)“ “ Ahora reaparece en redes y lo hace desde Miami. Shawn Mendes disfruta de sus vacaciones en un barco, tal y como vemos en las imágenes que ha compartido. Lo cierto es que se le ve muy relajado y un poco quemado después de haber pasado el día tomando el sol. ¿Cuándo volverá a los escenario? Solo el tiempo lo dirá.

Pablo Rivero Desde las Islas Maldivas comparte sus increíbles vacaciones Pablo Rivero. Paisajes paradisiacos, animales exóticos, playas de ensueño, buena comida y relax, así se podrían resumir sus vacaciones. El actor de Cuéntame cómo pasó está encantado, ¡y no es para menos! “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Pablo Rivero ���� (@pabloriveroficial)“ “

David Beckham La familia Beckham ha disfrutado de unas vacaciones muy completas en este verano de 2022. Han viajado por diferentes zonas del mediterráneo a bordo de uno de los yates más lujosos del mundo. Según el portal Superyacht Fan, el barco en el que han estado está valorado en más de 220 millones de euros, y cuesta 1.600.000 euros alquilarlo durante una semana en temporada alta. Según el rastro que han ido dejando en sus redes sociales, los Beckham han surcado las costas más exclusivas de Europa. Así, se han dejado ver Croacia, por la costa Amalfitana (Italia), y por supuesto, en St. Tropez (Francia). Tanto padres como hijos han publicado algunas fotos de sus vacaciones, o incluso algún video de Victoria en el karaoke del barco. Pero si nos tenemos que quedar con una, nos quedamos con la del exfutbolista, que a sus 47 años, sigue luciendo abdominales y tatuajes. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)“ “

Elsa Pataky La actriz Elsa Pataky también disfruta el verano rodeada de sus amigos y seres queridos. Así se muestra en sus redes: en la piscina, en el mar, atardeceres, hogueras en la playa… todo un despliegue veraniego del que nos hace parte desde su cuenta de Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapataky)“ “

Ricky Martin El cantante Ricky Martin aprovecha la temporada estival para realizar subirse a los escenarios y ofrecer su mejor música. Ha estrenado recientemente su última single, 'Ácido Sabor', y se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum Play. Pero antes de estos lanzamientos, adelantó su propio verano unos meses para cargar pilas antes de sus compromisos laborales. Se ‘escapó’ a su tierra natal a principios de junio para darse uno de los primero chapuzones del verano, y disfrutar de las playas de Puerto Rico. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)“ “

Paz Vega “Calma en el alma”, así titula Paz Vega sus vacaciones de verano. El comentario acompaña tres fotos en las que la actriz se relaja en lo que parece una silla de socorrista de playa. ¿El lugar? Difícil de reconocer, pero no parece España. Pero si nos fijamos en el resto de sus fotos, todo indica que Paz Vega se refugia en alguna playa paradisiaca. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial)“ “

Bad Bunny Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, aprovechó el inicio del verano para lanzar 'Un verano sin ti', e hizo promoción de la canción con unas fotos muy acordes con esta temporada del año. Mar, arena, sombrilla, mojito, y recién salido del agua. Con estas isntantáneas tan naturales, el rey del trap invitaba a sus seguidores a escuchar su nuevo tema. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de @badbunnypr“ “

Ana Obregón Ana Obregón también disfruta de su verano, y parece que ya piensa en el del 2023. Con una espectacular sesión de fotos para la revista ¡Hola¡, la actriz le dedica este espectacular posado a su hijo Aless. Además, nos enseña cómo ha sido el making off del shooting, y le agradece especialmente su trabajo al maquillador Alberto Dugarte por 'convertir la tristeza en luz'. A sus 67 años, Ana Obregón sigue luciendo tipazo, y evidentemente, el verano le sienta genial. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)“ “

Esther Cañadas Nos cuesta elegir alguno de los posados de Esther Cañadas porque en su feed de Instagram acumula varios de sus vacaciones, y cada uno parece mejor al anterior. Barcos, atardeceres, chapuzones, Croacia, Ibiza.... La modelo disfruta de un verano muy completo, en el que no se despega del agua. Sus últimas publicaciones parecen un resumen de estos últimos meses, y en la última de todas, deja por escrito un enigmático mensaje: "Voy a volar, dijo el gusano. Todos se rieron… excepto la mariposa". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Esther Cañadas (@esthercanadasofficial)“ “

