Dicen que el roce hace el cariño. No sabemos si fue un flechazo, el tiempo o el destino que hizo que sus caminos se cruzaran hace años en Carlos, Rey Emperador. Lo cierto es que Alfonso Bassave y Félix Gómez, además de compartir profesión, son grandes amigos. Ahora vuelven a reencontrarse, también en esta casa, en una serie trepidante que no te dejará levantarte del sillón. Se trata de Fuerza de paz, un thriller castrense que comienza con el fallecimiento de uno de los integrantes de un órgano militar español desplazado a Guinea Ecuatorial en una misión. El objetivo: descubrir quién es el culpable de su muerte. Hablamos con los dos actores y con Will Shephard, otro de los protagonistas que forman parte del elenco principal, para que nos cuenten todo sobre esta nueva ficción.

Fuerza de paz, la nueva serie de TVE Alfonso Bassave, Félix Gómez y Will Shephard forman parte del reparto principal de Fuerza de Paz, que completan Silvia Alonso, Alain Hernández, Martiño Rivas, Will Shephard e Iría del Río. La serie está ambientada en un algún lugar recóndito de la selva africana, en la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial. Allí un equipo militar liderado por la sargento Paula Elgueta logra rescatar a un grupo de mujeres y niñas esclavas. Pero esa misma noche, Paula recibe una llamada. Es Hugo, su prometido, que muy angustiado intenta explicarle algo, hasta que la llamada se corta. Al día siguiente el contingente recibe la noticia: ¡Hugo se ha suicidado! Paula cree que hay algo raro en su muerte y está decidida a averiguarlo, aunque para ello tenga que enfrentarse a la cruel realidad. 01.02 min Fuerza de Paz ES Si escuchas hablar a sus protagonistas, es inevitable que te entren ganas de ver la serie. "Es un thriller militar pero lleno de sorpresas y lleno de lugares no comunes a lo que es un thriller militar", adelanta Félix Gómez. "Engancha, no pierde el ritmo en ningún momento", añade su compañero Alfonso Bassave. En eso, están todos de acuerdo. Se dieron cuenta en cuanto descubrieron la historia. "Cada final de guion era como, ¡qué va a pasar en el siguiente! Y yo creo que es lo que va a pasar con el público". asegura Will Shephard.

Así son sus personajes Félix Gómez nos habla de su personaje, clave en la trama de Fuerza de paz: "El teniente Cuesta es el mejor amigo de la protagonista, el personaje que hace Silvia Alonso. Va a representar los valores más buenos del ejército: honor, servicio público, lealtad, compañerismo". De ayuda también le servirá el capitán Sánchez, personaje al que da vida Alfonso Bassave: "Es lo mismo que el personaje de Félix, pero con un rango superior. Va a ser ese cómplice que el protagonista necesita cuando va dando pasos para averiguar la verdad. "Tú nos vas a permitir abrir puertas", añade Félix. Descubre las primeras imágenes de la serie 'Fuerza de paz' RTVE.es El personaje de Will Shephard, en cambio, no tiene nada que ver con el ejército. "Se llama Manuel Agudu y es un profesor. Tiene un pasado de pirata y convive con eso, con todo lo que ha hecho. Se quiere reintegrar", explica. ¿Qué papel jugará en esta trama?

¿Está la verdad sobrevalorada? "La verdad hace sufrir de una manera u otra a todos los personajes de la serie", confiesa Shephard. La sargento Paula Elgueta, personaje al que da vida la actriz Silvia Alonso, no descansará hasta descubrir qué fue lo que en realidad ocurrió con su prometido. ¿Está la verdad sobrevalorada? Los actores responden. "La verdad, en este contexto en el que habla Fuerza de paz, es muy necesaria. Es lo que persigue el personaje. No podemos irnos de aquí sin saberlo, no podemos mirar para otro lado. En ciertos temas no se puede mirar para otro lado", señala Félix Gómez. ¿Qué opina Alfonso Bassave? "Yo, por poner la nota discordante... En la vida, creo que la verdad está un poco sobrevalorada. No hace falta decir la verdad todo el rato. Imagínate que llego a esta serie y me parece horrible tú trabajo", suelta dirigiéndose a Félix. ¡No me lo digas!", le suplica su compañero. En conclusión, "la verdad depende en qué contexto es más o menos necesaria”, sentencia Bassave.

Una serie con mucha acción y un rodaje complicado La serie, además de misterio, está llena de acción. Los actores han tenido que practicar mucho y prepararse físicamente para el rodaje. Así lo recuerdan ellos. "Fue duro... pero sarna con gusto no pica. Lo disfrutamos mucho. Claro que es duro, todos los asaltos, todo lo que es el campo de batalla, estar con ese traje encima doce horas, mojados, empapado... Pero a mí me flipa", confiesa Félix Gómez. "Yo es que no hago tanto crossfit como tú", bromea Bassave. "Como mi personaje es capitán, no me meto en el barro. Yo he hecho muchas series, muchas historias de acción... El otro día veía a Brad Pitt que decía: 'Yo ya estoy mayor, yo ya los rodajes nocturnos'. Yo estoy un poco ahí. Cuando leí oficina, mando, dije 'qué cómodo'. Estos chicos se mataron físicamente, mi trabajo fue mucho más fácil", reconoce. Félix Gómez en el rodaje de 'Fuerza de paz' INSTAGRAM Félix Gómez recuerda esa experiencia como un reto del que disfrutó mucho. "Teníamos asesores y un equipo que estuvo entrenando con nosotros semanas previas, enseñándonos a manejar armas, códigos... También los teníamos durante el rodaje. De repente teníamos horas libres y practicábamos. Te emocionas y quieres hacerlo bien. Cuando eres militar y llevas como nuestros personajes diez años en el ejército, el ponerte un chaleco, el ponerte un casco, salir... Eso sale de manera natural. Para que a un actor le salga natural lo tiene que repetirlo mil veces, para que no parezcas un actor haciendo de militar".