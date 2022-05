Tras su éxito en México llega a España Sin ti no puedo, un intenso “thriller emocional” dirigido por Chus Gutiérrez (Retorno a Hansala, El Calentito, Sexo Oral) y protagonizado por Maite Perroni (Rebelde, Oscuro deseo), Alfonso Bassave (Te quiero, imbécil, Que Dios nos perdone), Mauricio Ochmann (¡Que desparrame!, Ahí te encargo), Elena Irureta (Patria) y Pedro Casablanc (B, la película, El universo de Óliver). Se estrena en cines este 3 de junio.

Esta coproducción hispano-Mexicana narra la historia de David (Mauricio Ochmann), un empresario de éxito que quiere ser padre junto a su novio Álex (Alfonso Bassave), un monitor de gimnasio. Pero su vida perfecta dará un vuelco con la llegada de Blanca (Maite Perroni), la hermana de David, que ha pasado 6 años en la cárcel por provocar el incendio en el que murieron sus padres. Blanca está dispuesta a cualquier cosa para que su hermano la perdone y la acepte en su vida.

En estos momentos en el que triunfan dos películas intimistas dirigidas por mujeres (Alcarrás y Cinco lobitos), preguntamos a Chus por qué ha querido regresar con un Thriller de alto voltaje: “Llevaba un tiempo sin hacer cine, tenía muchas ganas y me ha parecido genial volver con un thriller, un género que no nos suelen encargar a las mujeres. Nunca había rodado una película así y me ha encantado. Creo que repetiré”.

Un thriller… ¿psico-erótico? En cuanto a cómo es este thriller, Chus nos comenta: “La historia es muy oscura, hay mucha culpa y un pasado familiar muy oscuro. Por eso, visualmente me parecía que había que dar mucha luz, que había que intentar transmitir como limpieza. Y, como rodamos en julio, también usamos esa luz para aumentar la sensación de agobio, de calor y de sensualidad. Porque es una época del año en la que puedes estar como más desnudo. Por eso es, como me han llegado a decir, como un “thriller psico-erótico”. Pero hemos cuidado mucho la fotografía, la estética… incluso el sonido, porque también hemos usado el sonido para aumentar la tensión psicológica. Pero sobre todo es un thriller de personajes y de secretos”. “Una de mis inspiraciones es La piscina, de François Ozon, una película de suspense donde había una piscina, cuerpos desnudos, el calor del sol… me parecían elementos que aportaban mucho a la historia. Incluso ahora que la película está acabada creo que teníamos que haber hecho un poco más de hincapié en el erotismo”. De hecho, la directora asegura que está sorprendida por la ola de puritanismo actual: “Yo creo que la humanidad da pasos hacia adelante y luego vuelve hacia atrás. Por eso pienso que somos tan retrasados emocional y humanamente, porque es como si las cosas que aprende una generación no se inocularán a la siguiente. Parece que aprendemos cosas, pero luego se nos olvidan. En los 80, cuando yo tenía 18 años, creo que la sociedad era mucho más abierta y permisiva, o igual era mi perspectiva. Pero está claro que ahora se vuelven a cuestionar cosas que yo pensaba que habíamos superado hace años. Es muy extraño”. Pero Chus asegura que lo que más le interesaba de la película era: “Mantener el suspense hasta el último minuto. También me interesaba la historia de estos dos hermanos que vienen de una familia donde siempre ha habido mucha violencia, porque yo creo que la violencia siempre genera violencia. Y, por supuesto, me interesaba el tema de los secretos y conflictos familiares no resueltos”. “Ese interés por los secretos familiares -añade-, creo que me viene de mi experiencia familiar con mi madre y mi abuela, que sufrieron la Guerra Civil y la posguerra y a veces sabías la puntita del secreto, pero no todo el iceberg que había debajo. Es muy difícil escarbar en los secretos de familia”. Esta película es el regreso a la dirección de largometrajes de Chus Gutiérrez, después de siete años rodando documentales. “Acabo de terminar de rodar una película de encargo, una comedia, que se estrenará en los próximos meses (De caperucita a loba). Y en marzo del año que viene tengo otro rodaje. Llevaba demasiado tiempo sin rodar y he vuelto para arrasar” (ríe). Chus Gutiérrez en un momento del rodaje de 'Sin ti no puedo'

Maite Perroni: “Blanca es un personaje con muchos matices” La actriz y cantante Maite Perroni interpreta a Blanca, el personaje más misterioso de la película: “Es una mujer con muchos matices –confiesa-. Me llamó mucho la atención porque tiene un arco dramático muy complejo. Ella quiere dejar las cosas claras, hacer justicia y reivindicarse a sí misma, porque lo ha pasado muy mal y fue muy injusto que la condenaran por la muerte de sus padres”. “Pero al mismo tiempo es un personaje muy misterioso –añade-. No sabemos qué es lo que piensa, ni lo que siente, ni lo que quiere de verdad. Y eso me llamó la atención. Me pareció fascinante descubrir sus motivaciones, porque tiene muy claro que lo que quiere es hacer justicia y decir: ¡Basta! eso no fue así… no fue de la forma en que lo contaron”. “Además me encantan los Thrillers –añade la actriz-, es un género que disfruto tanto de actriz como de espectadora. Y además es un reto intelectual, cómo el personaje va desafiándose y encontrándose a sí mismo, a la vez que el público lo va descubriendo, atando cabos, armando el rompecabezas. Me apasionan esos retos que nos hacen pensar y reflexionar, los disfruto muchísimo” “Y encima-añade-, es un thriller que dirige una mujer, Chus Gutiérrez, de la que he aprendido muchísimo. Su forma de contar la historia y como hemos construido juntas al personaje ha sido fascinante. Me ha encantado cómo me ha retado y cómo me ha ido llevando. Ha sido muy enriquecedor. Afortunadamente cada vez se nos abren más puertas a las mujeres en todos los departamentos. Yo he protagonizado en México dos thrillers dirigidos por mujeres y todas han sido grandes experiencias”. Para la actriz es importante que la película hable sobre la adopción en parejas del mismo sexo, algo que no está permitido en todos los estados mexicanos: “En todas las sociedades hay una doble moral muy grande y nosotros queremos tocar estos temas, como la adopción, desde la realidad de la sociedad. Sigue sorprendiendo que después de tantos años, ya en sea México o cualquier país del mundo, se siga cuestionando cómo se debe o no vivir la sexualidad en pareja. O el tema de la adopción. O que la gente se preocupe por si eres heterosexual, gay o bisexual. Eso nos demuestra que tenemos que seguir trabajando para que podamos aceptar estas nuevas formas de vivir la sexualidad o de formar una familia”. Maite Perroni en una escena de 'Sin ti no puedo'

Alfonso Bassave: “Álex, mi personaje, es el más transparente” Alfonso Bassave interpreta a Álex, el novio de David. “Es uno de los vértices de este triángulo. Posiblemente es el personaje más luminoso, más transparente y con menos zonas oscura y tenebrosas. Aunque luego también tiene lo suyo, como todo ser humano, pues todos tenemos secretos y unas caras que enseñamos más y otras que enseñamos menos”. “Lo que más me gusta de la película –añade-, es que juega todo el rato a desconcertar al espectador. Nunca sabes quién dice la verdad y quién no. Y eso engancha mucho al espectador. Y además la vida es así, porque todos tenemos secretos y cosas que callar. Pero, como digo, posiblemente Alex sea el personaje más luminoso de este triángulo y el que contrarresta un poco todo ese trauma familiar infantil y juvenil que tienen los dos hermanos. Alex es más inocente, más transparente, más alegre, más impulsivo, más libre a la hora de vivir su sexualidad y sus emociones… Básicamente tiene menos filtros”. Alfonso destaca la labor de Chus Gutiérrez en la dirección: “Hay pocos directores en España que tengan una carrera tan interesante y tan larga como Chus Gutiérrez. Que empezó hace más de treinta años y todavía sigue haciendo buen cine. Pero es cierto que, aunque últimamente hemos avanzado mucho en el tema de la igualdad, todavía queda muchísimo trabajo en todos los aspectos y también en el cine. A mí me encanta que esta sea una película dirigida, producida y coescrita por mujeres, pero hay que seguir luchando para que las mujeres sigan ocupando nuevos espacios”. Alfonso Bassave y Mauricio Ochmann en una escena de 'Sin ti no puedo'

“La sensualidad forma parte del ser humano” En México, Mauricio Ochmann se ha enfrentado a algunas críticas por interpretar a un homosexual y por las escenas de sexo. “Yo creo que, en España, afortunadamente, eso está ya mucho más integrado, aunque siempre hay algunas excepciones –asegura Alfonso-. No me gusta usar el término normalizado, porque parece que hay algo que normalizar y yo lo veo absolutamente normal, no creo que tengamos que normalizar nada. Creo que aquí llevamos bastante tiempo tratándolo de una forma bastante natural en lo audiovisual. Por eso pienso que uno de los aciertos de la película es no poner demasiado el foco en eso. Porque creo que, salvo ciertos grupos, ya lo hemos integrado”. “En cuanto a México –añade Alfonso-, que es un país maravilloso lleno de gente maravillosa, parece que también hay determinados grupos de la sociedad que tienen que avanzar en ese sentido y darse cuenta de que es algo normal y lícito. Y a quién le moleste ver una escena de sexo homosexual o a dos hombres dándose un beso, que se lo mire. Nosotros no tuvimos una conversación específica sobre la homosexualidad o la bisexualidad. Simplemente hablamos más de las tramas, de los personajes, de lo emocional y de los conflictos, no del tema en sí de la homosexualidad”. “Y para mí como actor –añade-, hacer una escena de sexo con un hombre o con una mujer es exactamente lo mismo. Es una escena más. Obviamente hay componentes que hay que cuidar para sentirse cómodo, ver que se enseña, que no… también por estética y por hacerlo bonito y atractivo. Pero para mí es exactamente igual rodar una escena íntima con Maite que con Mauricio. Es una escena más”. Alfonso Bassave en una escena de 'Sin ti no puedo'

“Estoy a favor de la figura del ‘coordinador de intimidad’” Últimamente en Hollywood se ha puesto de moda la figura del “coordinador de intimidad”, que vela porque nadie se sienta incómodo en esas escenas. “En esta película no hemos tenido, pero yo estoy a favor de esa figura –confiesa Alfonso-. Porque creo que en el cine se han hecho demasiadas cosas que no debieron hacerse. Obviamente las actrices lo han sufrido muchísimo más, pero incluso siendo un hombre yo he vivido alguna situación incómoda. Por eso estoy muy a favor de esa figura. Para que todo sea mucho más cuidadoso y respetuoso”. “Lo malo de estas cosas es que a veces son detalles muy sutiles –añade el actor-. Y por eso es necesario ese coordinador que preste atención a todo eso. Porque se han cometido abusos de poder en todos los ámbitos y también en el cine. No podemos dar como normal que ocurran determinadas cosas porque hay gente que se puede defender mejor, pero hay otra que, a lo mejor por juventud o inexperiencia, les pueden marcar o hacer daño”. Chus también se muestra a favor de esa figura del coordinador de intimidad: “Es importante porque cuando lees un guion pone: “hacen el amor”, y punto. Y tú tienes que montar una secuencia entera sobre esa línea de guion. Para mí, personalmente, siempre es complicado rodar esas escenas de sexo. Por eso me parece interesante ese coordinador, porque ese polvo es una mini historia, una secuencia en la que los actores están muy expuestos. Por eso, aunque en esta película no lo hemos usado y todo haya ido genial, creo que si lo haremos en el futuro”. Elena Irureta y Pedro Casablancen una escena de 'Sin ti no puedo'