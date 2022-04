Buenas noticias para la familia de Fedez y Chiara Ferragni. El rapero e influencer vuelve a casa después de su delicada operación de páncreas. Al igual que no tuvo ningún reparo en hablar del cáncer que sufría, tampoco lo ha tenido en publicar los videos y fotografías de su complicada recuperación. Además confirma que lo mandan a casa, y no puede estar más agradecido con los médicos y todas las personas que han estado a su lado estos días tan comlpicados.

Fedez desde el hospital después de la operación INSTAGRAM

Lo ha contado todo en su cuenta de Instagram con sus casi 14 millones de seguidores. Ha publicado fotografías con el personal médico, junto a su mujer Chiara Ferragni, un delicado video en el que se levanta por primera vez después de la extirpación del tumor en el páncreas. Nos llama la atención también la última imagen de la colleción de fotos es la portada Enema of the State, el albúm de Blink - 82, firmado por el grupo.

Gracias a vosotros que literalmente me habéis salvado la vida, que me habéis acompañado y cuidado en estos días que no han sido fáciles pero que por otro lado me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida.

Gracias al Prof. Falconi y todo su increíble personal.

Gracias a todas las enfermeras y enfermeros de la sala

Y gracias a vosotros por la gran humanidad y el apoyo que me habéis dado.

El amor es la medicina más poderosa.

Te vas a casa, vuelves a la vida