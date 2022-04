Hace unos días Fedez compartía con sus seguidores que algo importante iba a pasar, sin más detalles. Ahora ya sabemos a qué se refería. El rapero e influencer italiano acaba de revelar la enfermedad que padece: cáncer de páncreas. "La semana pasada descubrí que tengo un tumor raro neuroendocrino del páncreas. De esos que, si no pillas a tiempo, no es un agradable conviviente para tener dentro de tu cuerpo", así comienza el post que acaba de publicar en su cuenta de Instagram.

Su enfermedad le ha llevado a pasar por quirófano. "Tuve que someterme a una cirugía que duró seis horas para extirpar una parte del páncreas, incluido el tumor", explica a sus más de trece millones de seguidores, a quienes también manda un mensaje de tranquilidad. "Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardará un tiempo", reconoce. Fedez agradece al equipo médico por haber estado a su lado durante estos días y también a quienes le han mostrado tanto cariño en estos momentos tan difíciles para su familia.

Las alarmas saltaron cuando Fedez publicó en su cuenta de Instagram unas historias en las que se le veía muy afectado. En aquel momento solo sabíamos que padecía una grave enfermedad y que le esperaba un largo camino por delante. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, así fue el comunicado en forma de vídeo: "Desafortunadamente, me encontraron un problema de salud, pero se encontró en un buen momento, lo que implica un camino importante, un camino que también siento que puedo contar. Pero no ahora, no en este momento. Ahora necesito aferrarme a mi familia, a mis hijos. Tengo ganas de contarlo en el futuro, porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me dio consuelo", explicaba entonces en su cuenta de Instagram el rapero italiano.

Chiara Ferragni, su mayor apoyo

No le faltarán en estos duros momentos el apoyo de su familia. "El amor de mi vida necesita un apoyo extra en estos días. Te amamos más que nunca amor mío, y pronto estarás bien, siempre rodeada del amor de toda tu familia, amigos y personas que te quieren tanto mucho", escribía en una publicación su mujer, la influencer Chiara Ferragni, que no se ha separado de él. Tampoco sus dos hijos, Leone y Vittoria, que ayer celebraba su primer cumpleaños. Fedez ha dejado de ser tan activo en redes después de confesar su enfermedad, pero de vez en cuando comparte sus avances.