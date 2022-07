En pleno verano de 2022, todo el mundo tiene la misma idea en mente: buscar una calita agradable en la que no haya mucha gente, donde poder relajarse, disfrutar de un baño agradable, y por supuesto, hacer algunas fotos para Instagram. Eso sí, sin indicar la ubicación que luego deja de ser ‘secreta’. Incluso las celebrities y famosos buscan estos mágicos rincones, y parece que han encontrado uno en Jávea. Hablamos de la cala Portitxol, muy conocida también como cala La Barraca, situada en un enclave mágico a hora y media de Alicante o de Valencia. Sus aguas cristalinas, y sus emblemáticas puertas azules convierten esta playa en un paraje de ensueño del que se han enamorado celebridades nacionales e internacionales como Matt Damon, Pilar Rubio o Alejandro Sanz.

Ya sea por trabajo o por ocio, muchos famosos ya conocen esta playa paradisiaca. Se han grabado anuncios, videoclips, series… pero también han tenido tiempo para disfrutar, y por supuesto, posturear con algunas fotos. Además del color turquesa del agua, las puertas azules de los ‘casups’ que se asoman a la playa y la isla que preside la bahía, son los rasgos más característicos de cada una de estas instantáneas.

Matt Damon

Matt Damon es sin duda la estrella más internacional que sepamos que ha estado en el Portitxol. Muchos no lo saben, pero tiene familia en Jávea y no es la primera vez que se deja ver por la Costa Blanca. Matt está casado con la argentina Luciana Bozán Barroso y su hermano Xuan, ex jugador de rugby, jugó en el equipo de Denia y ahora vive en esta misma localidad.

Juntos y en familia, han aprovechado estos días de verano por el Mediterráneo. A pesar de que el actor es muy celoso de su intimidad y no ha publicado nada en sus redes sociales, sus fans sí le han reconocido, y sus fotos en varios restaurantes de Jávea han corrido como la pólvora.