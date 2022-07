Un día después de "Despechá", el hit de Rosalía que no puedes parar de escuchar, Aitana se suma y lanza una canción para salvar el verano. Desde que anunció hace unas semanas que faltaba poco apra escuchar un nuevo single, los fans tenían mucho hype de escuchar el hit de la estrella española, ya que se ha unido a otras dos grandes artistas del momento internacionales. Nos referimos a la cantante argentina Emilia Mernes y la rapera canaria Ptazeta. El trío ha lanzado "Quieres", un tema pop con toques urbanos y de reguetón para mover las caderas... Algo de lo que la propia Aitana ha hecho alarde en su videoclip.

Letra de "Quieres", de Aitana ft. Emilia y Ptazeta

Tengo la curiosidad de saber cómo besas, ey

Y me marea que siempre dé vueltas en mi cabeza, ey

No hice la tarea de olvidarte

Porque siempre fui mala estudiante

Y sigo todo el día imaginándote, ey

Dime si me quieres

Si quieres algo conmigo

Conmigo, si quieres, puedes

Puedes ser más atrevido, y yo lo sé

Dime si te atrеves

Atrévete a algo conmigo

Conmigo, si quiеres, debes

Debes ser más atrevido, y yo lo sé

Atrévete, como René, sabe' que tiene' el OK

Ponle play

Tú y yo estamos en la misma, güey

Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red

Me tiene' entre la espada y la pared

E-e-esa figura está pa' una escultura

Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura

A ese bombón quiero sacarle la envoltura

Trae las llaves pa' abrir esta cerradura

E-e-esa figura está pa' una escultura

Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura

A ese bombón quiero sacarle la envoltura

Trae las llaves pa' abrir esta cerradura

Dime si me quieres

Si quieres algo conmigo

Conmigo, si quieres, puedes

Puedes ser más atrevido, y yo lo sé

Dime si te atreves

Atrévete a algo conmigo

Conmigo, si quieres, debes

Debes ser más atrevido, y yo lo sé

Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje

Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje

Contigo sale el sol y se van to' los males

Baby, pon la condición y yo te demuestro que vale

Ve-ve-ve-vente, dale, mami, vente

No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten, ma

Vente, dale, mami, vente

Y quiero bailar contigo, y olvidarme de la gente

Así que zumba

Que la vida lo que pide es rumba

Yo te voy a dar Pumba

Si tú quieres que vayamo' aparte y te dé a probar rumba

Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas

Te las voy a quitar

Dime si me quieres

Si quieres algo conmigo

Conmigo, si quieres, puedes

Puedes ser más atrevido, y yo lo sé

Dime si te atreves

Atrévete a algo conmigo

Conmigo, si quieres, debes

Debes ser más atrevida, yo lo sé

Esta noche solo quiero verme con él

Y que nadie pueda ver

Y que no sepan dónde estamos ni el nombre del hotel

Ahí, encerraditos como en 2020

Los dos sabemos bien lo que se siente

Así, así, así

Y en esa cama nadie va a dormir

Ahí, ahí

De lejos se te nota lo que sientes, dilo de frente

Siempre me porto bien, hoy es diferente, ey

Así, así, así

Y en esa cama nadie va a dormir

Ahí, ahí

De lejos se te nota lo que sientes, dilo de frente

Siempre me porto bien, hoy es diferente

Dime si tú quieres

Si quieres algo conmigo

Conmigo, papi, tú puedes

Puedes ser más atrevido, y yo lo sé

Dime si te atreves

Atrévete a algo conmigo

Conmigo, si quieres, debes

Debes ser más atrevido, y yo lo sé

Lo sé, yo lo sé