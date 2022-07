¿Cuál es la canción que Max escucha en 'Stranger Things 4'?

Stranger Things es un fenómeno imparable. El 26 de mayo volvió la serie más famosa de Netflix después de un parón de tres años. Y no. No es el fin de la serie, ya que que Stranger Things no acaba en la cuarta temporada. De esta forma vuelve la obsesión por los niños de Hawkins una vez más, inundando las redes de imágenes de sus protagonistas, desde Millie Bobby Brown hasta Sadie Sink. Cada vez que se estrena una nueva temporada de Stranger Things durante semanas es de lo único de lo que se oye hablar.

El volumen uno de la cuarta temporada ha dado ya mucho de qué hablar. Y es que la estética ochentera y los peligros de El Otro Lado han vuelto para entretenernos, haciendo que los 80 vuelvan a estar de moda, desde la ropa y los peinados hasta los videojuegos y hasta la música... La banda sonora de la serie no se queda atrás en el éxito.

Letra de "Running Up That Hill"

It doesn't hurt me.

Do you want to feel how it feels?

Do you want to know that it doesn't hurt me?

Do you want to hear about the deal that I'm making?

You, it's you and me.

If I only could,

I'd make a deal with God,

And I'd get him to swap our places,

Be running up that road,

Be running up that hill,

Be running up that building.

If I only could, oh

You don't want to hurt me,

But see how deep the bullet lies.

Unaware I'm tearing you asunder.

Ooh, there is thunder in our hearts.

Is there so much hate for the ones we love?

Tell me, we both matter, don't we?

You, you and me.

It's you and me won't be unhappy.

If I only could,

I'd make a deal with God,

And I'd get him to swap our places,

Be running up that road,

Be running up that hill,

Be running up that building,

If I only could, oh

C'mon, baby, c'mon darling,

Let me steal this moment from you now.

C'mon, angel, c'mon, c'mon, darling,

Let's exchange the experience, oh

And if I only could,

I'd make a deal with God,

And I'd get him to swap our places,

Be running up that road,

Be running up that hill,

With no problems.

If I only could,

I'd make a deal with God,

And I'd get him to swap our places,

Be running up that road,

Be running up that hill,

With no problems.

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill

If I only could,

Be running up that hill