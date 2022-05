‘Stranger Things’ se estrenó en Netflix hace seis años, más concretamente en julio de 2016. Desde entonces, la audiencia ha seguido muy de cerca las aventuras de los ya míticos protagonistas intrépidos. No obstante, el guion y las peripecias no es lo único que ha enganchado al espectador. El espectacular cambio físico de los jóvenes no ha pasado desapercibido. RTVE analiza la metamorfosis de los actores de la serie estadounidense.

Millie Bobby Brown es Once La joven actriz de 18 años fue la que más conmoción generó al espectador durante la premiere en Nueva York. Atrás ha quedado la inocencia de aquella niña de 12 años. Sorprendió a las cámaras con una despampanante melena rubia y los comentarios sobre su aspecto llenaron las redes y los medios. Ella ya está cansada de tanto debate cada vez que posa, Bobby Brown ha denunciado recientemente la sexualización a la que es sometida por parte de la prensa. La madurez viene de serie en esta transformación. Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things Rock & Pop

Sadie Sink es Max Su debut en la serie comenzó a partir de la segunda temporada. Desde entonces, se ha hecho un hueco en el corazón de los espectadores y sus últimas apariciones no han estado exentas de vítores y aplausos a la joven. Durante estos años, su estilismo ha evolucionado hacia la elegancia y lo sobrio. ¡Parece que tiene ganas de aterrizar en la vida adulta! Sadie Sink forma parte del reparto de Stranger Things Hola

Finn Wolfhard es Mike Wheeler Con tan solo 19 años, Wolfhard ha desarrollado una magnífica trayectoria. Su papel en ‘Stranger Things’ le ha abierto las puertas a participar en otras películas, por ejemplo, The Turning o The GoldFinch . Además, cabe recordar que compagina esta labor con su faceta musical en su banda, The Aubreys. Su actual y novedoso estilo ochentero le ha permitido trabajar como modelo para la firma francesa, Saint Laurent. ¡Todo un hombre todoterreno! FInn Wolffhard es actor, músico y modelo eCartelera

Gaten Matarazzo es Dustin Henderson Es el encargado de poner de manifiesto el humor. Su personalidad arrolladora y su carácter risueño se reflejan en los ‘outfits’ peculiares del joven. Pero no todo es color de rosa. A pesar de estar en la edad lozana, el intérprete padece una enfermedad rara llamada disostosis cleidocraneal. Es la responsable de que padezca irregularidades en el cráneo, clavículas y dientes. Sin embargo, esto no ha frenado el auge del actor. FInn Wolffhard es actor, músico y modelo Hola

Noah Schnapp es Will Byers Es el benjamín de la producción estadounidense y el único que no ha alcanzado la mayoría de edad. Pese a ello, Schnapp ha estado muy activo dentro de la industria cinematográfica, desde su debut en la película Bridge of Spies . Su éxito abrumador en Stranger Things ha posibilitado que el joven haya creado su propia marca de ropa: Shine The Light On. Sin ninguna duda, su crecimiento está marcado por sus hitos profesionales. Noah Schanapp es el actor más joven del reparto Chisme ! Farándula