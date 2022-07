El reparto de la película Elvis está de luto. Una de sus actrices, Shonka Dukureh, ha sido encontrada muerta en su apartamento de Nashville, donde vivía junto a sus dos hijos. La artista, de 44 años, interpretaba en Elvis a la cantante de blues Big Mama Thornton y era un miembro muy querido del equipo, como se puede ver en el mensaje que Baz Luhrmann, director del biopic, ha publicado en Instagram. Su interpretación de "Hound Dog", tema que también cantaría Elvis, se incluye en la banda sonora de la película.

“BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.“