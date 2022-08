El verano es sinónimo de playa y piscina. De arena y de sal. De bikini y de bañador. Y el verano del 2022 nos ha pillado con muchas ganas a todos, porque por fin parece que hemos vuelto a una relativa normalidad pre pandémica. Bien lo saben famosos y celebrities, que cada año, aprovechan al máximo los meses de julio y agosto para lucir sus cuerpazos con posados de revista que quedan plasmados en Instagram. Tan sólo hay que echar un ojo a las redes sociales durante los días estivales, para ver a nuestros personajes favoritos en paños menores. Desde David Beckam a Paz Vega, la lista de famosos que presumen de vacaciones en redes sociales es casi infinita. A continuación, te enseñamos los más sexys.

Ana de Armas

Ana de Armas, que interpeta a Marylin Monroe en el póximo documental de Netflix, posiblemente se haya cruzado con el super yate de los Beckham por aguas italianas. Ella también ha publicado algunas de sus fotos en barco, y aunque no ha compartido la ubicación, el paisaje deja claro que también ha estado por la Costa Amalfitana. Además, no ha viajado sola, y aunque no sepamos quién es, una de las fotos revelan unas piernas, y posiblemente sean las de algún hombre.