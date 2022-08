Cuando llega el verano, uno de los centros neurálgicos del famoseo nacional e internacional es la isla de Mallorca. Por allí ya se están dejando ver todo tipo de artistas, deportistas y celebrities. ¿Quiénes son los famosos más fieles al verano mallorquín? ¡Te lo contamos!

Actualmente Mallorca parece un hervidero de famosos. Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio y la diseñadora Vicky Martin Berrocal, son algunos de los famosos que han elegido la Isla de Mallorca para disfrutar de sus vacaciones. Pero no son los únicos, parece que la reina Sofía estaría preparando ya sus maletas. ¿Podremos verla pronto caminando por los jardines de la catedral?

El archipiélago de moda

Quién también se ha dejado ver por las calles de Palma de Mallorca ha sido Vicky Martin Berrocal. La diseñadora aseguraba en su Instagram, que se ha ido a pasar unos días con “las mujeres de su vida” y lo hace en un hotel con todo lujo de detalle.

Sin duda, el mundo de la moda no puede estar ajeno a esta impresionante isla. Y no es para menos, porque su calas y playas de agua cristalina enamoran a todo aquel que la visita. Como lo hicieron en su día con Agatha Ruiz de la Prada. A la diseñadora no le hace falta reservar hotel, porque ya tiene una preciosa casa que en su día compartió con Pedro J. Y no en una zona cualquiera, sino en una de las más privilegiadas de la isla. Eso sí, lo último que sabemos es que la justicia le obligaba a desmontar su piscina por considerarse ahora de “dominio público”. ¿Compartirá este año la piscina con sus vecinos?

Otra de las caras conocidas que, igual que Ágatha va y viene de Mallorca, es la vedette, presentadora y actriz española Norma Duval. Norma siempre que puede se escapa para disfrutar de su casa en la isla, además ¡siempre nos regala maravillosos posados!