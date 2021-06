Ágatha Ruiz de la Prada es una de las protagonistas de la actualidad, ¿el motivo? La Justicia le obliga a desmontar la polémica piscina de la casa que compartió en su día con Pedro J. Ramírez en Mallorca, y que se quedó en el reparto de bienes tras su separación.

Parece que la diseñadora se queda sin piscina privada en su mansión de Mallorca, una de las propiedades que le correspondió tras su divorcio de Pedro J. Así lo dicta la Audiencia Nacional, que ha anulado dos órdenes del ministerio de Medio Ambiente por las que se concedía una prórroga de uso de 60 años y que la considera ahora de "dominio público".

Ante las denuncias por parte de los ecologistas, la diseñadora no se ha callado: "Yo soy ecologista, no hay nada que me guste más. Una cosa es el ecologismo y otra es la envidia".

La razón es que, según la ley de Costas de 2014, para poder ocupar zonas del dominio público debe justificarse razonablemente que esas instalaciones no puedan ubicarse en otro lugar, y eso no se ha podido hacer. Así que ya no hay excusa para que tanto la piscina, como la terraza y el embarcadero sigan ahí.

Es un proceso que lleva abierto desde 2001 y no exento de polémica. Ya en 2005 un grupo de activistas se colaron en su casa, ejerciendo el derecho de paso por las instalaciones; el personal de seguridad les bloqueó, y se produjeron incidentes que terminaron con denuncias por agresiones y amenazas.

Ante las denuncias por parte de los ecologistas, la diseñadora no se ha callado: "Yo soy ecologista, no hay nada que me guste más. Una cosa es el ecologismo y otra es la envidia", cita. Además ha confesado que va a recurri la sentencia: "Si a ti te dan una concesión, que de repente te la quiten pues no sé...", explica.