Suele decir Ágatha Ruiz de la Prada que en su armario solo hay una pequeña sección de vestidos negros que reserva para los funerales. Todo lo demás es Ágatha.

Puede que esta anécdota ya la hayas escuchado antes. Es lo que tiene ser una veterana. Lleva haciendo, más o menos, la misma entrevista desde hace 40 años. Por muy creativos que intentemos ser los periodistas. Trae preparadas una serie de ”respuestas tipo” que te va soltando, a pesar de que no corresponda exactamente con la pregunta. La dejas hacer, porque al fin y al cabo, sabe dar titulares para mantener a su público alerta.

Solo parece sorprendida con la última pregunta. Ese as en la manga que te reservas para el final, por si acaso das en hueso: “¿Crees que tu continua presencia en televisión puede convertirte más en personaje que en diseñadora?”

Ágatha cambia el rictus durante un segundo, pero enseguida se sobrepone. Como decimos, tiene experiencia: “Yo salí en televisión durante la movida madrileña, y enseguida me hice famosa. Luego, estando con el “Innombrable”, me aparté del medio. Pero cuando terminé con él decidí que volvería. A mí la televisión me ha ayudado mucho”.

Ese “innombrable” no es otro que Pedro J. Ramírez, para quien no lo sepa. Pero en este artículo no queremos diseccionar la parte amorosa de la diseñadora. Para eso, ya se hicieron grandes documentales como el de Lazos de Sangre en TVE. En estas líneas queremos centrarnos en su obra. Sí, también es su vida. Puede que incluso su parte más auténtica.

Hemos empezando hablando de su última pregunta, pero el principio de Ágatha también tiene miga.

¿De dónde viene Ágatha Ruiz de la Prada? Proviene de una familia cuyo padre fue uno de los mayores coleccionistas de arte contemporáneo de nuestro país, y su madre forma parte del linaje aristocrático. De hecho, heredó los títulos de Marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau gracias a esta parte materna. A los 18 años no sabía qué estudiar. Seleccionó 25 posibles carreras, se quedó con siete y empezó arquitectura. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que eso no era lo suyo, para descontento de sus padres. Giro de 180 grados en su futuro para empezar a estudiar en la Escuela de Artes y Técnicas de Moda de Barcelona. “Lo peor que le puede pasar a un padre es que su hija quiera diseñar. Le va a salir más caro que cualquier otra cosa” Desfile Ágatha Desfile Ágatha cropper El caso es que con 20 años empezó a trabajar en el estudio de Pepe Rubio, tras ser rechaza por Jesús Del Pozo. Allí aprendió el oficio de diseñadora. Remarcamos esto porque ella no cose. Pero estar de empleada en un taller le sabía a poco. Enseguida quiso ir un poco más allá y sacar su propio sello. Así nació la primera Ágatha El 25 de marzo de 1981, hace ahora 40 años, presentó su primera colección en un local, un centro en Madrid donde se daban cita los pioneros de la movida. Puso música de los Rolling Stone. Esa fue su primera etiqueta, la de “chica de la movida”, aunque más adelante se la identificó más como “incomprendida”. El corazón de Ágatha El corazón de Ágatha cropper

Una diseñadora poco convencional Porque Ágatha descubrió que las mujeres de la época no se sentían del todo cómodas llevando su ropa. Y eso que sus vestidos los llama “democráticos”, ya que nunca han tenido un precio elevado. Su mezcla de colores vivos y formas arquitectónicas, no cuajaban en la calle. Por mucho que ella promocionase la idea de divertirse con la moda. Sin embargo, en 2004, llegó una propuesta de unos grandes almacenes: ¿por qué no haces ropa para niños? Ella al principio no quería. “Lo único que me motivaba es que por aquel entonces Cósima era un bebé y así podía vestirla con mi ropa”.