Cósima Ramírez de la Prada, hija de la diseñadora Agatha Ruíz de la Prada y el periodista Pedro J. Ramírez, se encuentra inmersa en un nuevo proyecto haciendo el diseño de la funda de una botella de whisky. Y sobre esto y la fantástica relación que tiene con su madre, ha entrado a hablar y darle una sorpresa en el programa en el que la diseñadora colabora: ‘La hora de la 1’.

Cósima es una mujer de armas tomar. Muchos dicen que ha sacado el carácter de su madre, a quién le ha dedicado unas bonitas palabras de cariño en el matinal de TVE: “La verdad es que tengo una suerte con mi madre maravillosa. Sobre todo, una suerte trabajar con ella”.

Sobre su madre: “Si sufre es lo que más le divierte”

Parece que algo que podría definir el carácter de Agatha Ruiz de la Prada es su “humildad”. No solo a la hora de crear y en su 'reciclaje como forma de vida', también lo es en su día a día a nivel general. Así confirba su hija en el programa de TVE, que a Agatha no le gusta nada fardar de tener dinero: “La verdad es que mi madre jamás diría nadie que ha tenido tanto éxito” dice entre risas. Ella lo ha vivido desde pequeña, de hecho, ya confesaba hace tiempo Agatha que “sus hijos de pequeños no sabían si eran ricos o pobres”.

Además, ha confesado que a la diseñadora “siempre le ha encantado viajar pues sufriendo un poco. Siempre le gusta viajar en la última fila del avión en la zona de turista, después de 18 horas se coge el metro, va con cinco maletas…. Si sufre es lo que más le divierte”, añade en un tono jocoso.