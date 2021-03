Fermín es uno de los concursantes más queridos de Maestros de la Costura. Su paso por el programa ha sido breve pero muy intenso, tanto, que el de Cartaya (Huelva) ha dejado huella. Su expulsión la enfrenta con objetivismo y aprendizaje: “No me han echado, me he echado yo”, confiesa el ex concursante en ‘La Hora de la 1’.

A punto de llegar al ecuador del concurso, Fermín no estuvo acertado en la prueba de expulsión: su top no se podía quitar del maniquí. Eso le llevó a convertirse en el sexto aprendiz en abandonar el taller. Aunque estamos seguros que tendremos muchas noticias del concursante pronto, ya que, como él dice: “No puedo evitar ser el centro de atención, no lo provoco, me pasa”, y es que verdaderamente capta todas las miradas de quién se encuentre a su paso.

“¡Gracias, @ferminmdlc4, por esas clases de desfile y por mostrarnos tu estilo tan único! Mucha suerte en tu futuro en la moda ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/d6WYScwWwT“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 23, 2021