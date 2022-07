Como sucede con Jennifer López, parece que por ella no pasan los años. Pilar Rubio está estupenda y, aunque eso no sea nada nuevo, nos sigue sorprendiendo. La presentadora, que tiene una agenda de lo más ajetreada entre sus cuatro hijos, sus compromisos profesionales y ahora, además, los viajes en avión, no pierde el tiempo. Entre tarea y tarea, siempre encuentra un hueco para centrarse en ella misma y dedicárselo para cuidarse. Ella lo llama "su momento", y normalmente lo hace entrenando en su gimnasio particular que comparte con el futbolista Sergio Ramos. Ahora que el tiempo acompaña, Pilar opta por hacer sus ejercicios al aire libre para matar dos pájaros de un tiro. "Tomar el sol mientras activo o activar mientras tomo el sol", escribe en su última publicación en redes, donde enseña a sus más de seis millones de seguidores su rutina.

El cuerpazo de Pilar Rubio INSTAGRAM

En bikini para coger color y sobre una toalla, Pilar Rubio ejercita sus músculos y nos vuelve a dejar impresionados: abdomen plano, glúteos y brazos definidos, piernas tonificadas... A sus 43 años y cuatro embarazos después, está claro que la presentadora juega en otra liga. "Estás fantástica", le comentan sus amigos y sus fieles fans. Desde su cuenta de Instagram anima a sus seguodores a practicar deporte, porque siempre se puede sacar un hueco para uno mismo. Su lema es: "Un poco es mejor que nada". Si seguimos su ejemplo, ¿llegaremos igual que ella al próximo verano?

Según la propia presentadora, aquí no hay truco, aunque muchos a veces piensan que es imposible. Nos sorprende cada vez que sale del paritorio, porque no hay mujer que se recupere más rápido que ella. "He llegado a oír que me habían hecho una cesárea y que aprovecharon que estaba en el quirófano para meterme un tubo y hacerme una liposucción. Veo que hay gente preocupada por ello pero no, no ha pasado. Ha sido un parto natural", aseguraba dos meses después de dar a luz a su primer hijo.