Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón celebran hoy su boda 8 de julio en el Real Monasterio de Santa María de El Puig. Un evento que una conocida revista retransmitirá en directo y del que todo el mundo habla, pero ¿por qué? Ella es una de las influencers españolas más populares de nuestro país. Acumula más de 700 mil seguidores en Instagram y, además, tiene ha abierto su propio negocio. Una de sus mejores amigas es Marta Lozano, otra influencer de moda que acaba de celebrar su casamiento hace unas semanas. Son tan inseparables que sus seguidores llegaron a pensar que celebrarían sus bodas conjuntamente, pero nada más lejos de la realidad.

La valenciana brilla en solitario con un vestido de Navascues el día de su boda, una fecha muy especial para la pareja. Sus seguidores han sigo testigos de los preparativos. ¿Qué sabes de ella? ¿Quién es él? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo fue la pedida de mano? ¿Es amiga de María Pombo? Te contamos todo sobre la influencer del momento.

Ignacio Ayllón, su novio de toda la vida

Teresa conoció al amor de su vida el día de su Confirmación, en 2010. "Fue muy divertido, porque me preguntó si me acompañaba a casa. Yo le dije que no. ¡Me pareció muy descarado! Pero empezamos a hablar por teléfono, coger confianza... y quedamos", cuenta a ¡HOLA! La revista ha sido la encargada de retransmitir su boda con Ignacio Ayllón en directo. La pareja lleva más de trece años saliendo y hace unos meses decidieron afianzar lo suyo. Fue él quien le propuso matrimonio a ella: una cena romántica, un atardecer en la playa y un anillo de oro blanco con una esmeralda ovalada y engarzada en una corona de pequeños diamantes. La sonrisa de Teresa habla por sí sola.

"Desde el día en que te conocí supe que quería envejecer a tu lado. Tus valores, tu lealtad, tu forma de cuidarme y quererme tan libre. Diez años después sigo admirando exactamente lo mismo de ti. Prométeme que siempre vamos a mirarnos como lo hemos hecho siempre, que esto es solo el principio y que vamos a amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida. Y ahora sí, amor de mi vida, hasta que la muerte nos separe", escribía ella en la publicación donde compartía con sus seguidores la noticia.

Él es profesor, aunque gracias a la popularidad de su chica, ha ganado muchos seguidores en Instagram, donde acumula casi 90 mil . Eso ha llamado la atención de algunas marcas que han querido contar con él a la hora de trabajar.