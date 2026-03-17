Laura Escanes: "M'he de protegir, he de protegir la meva família i la meva filla"
- La influencer Laura Escanes reflexiona sobre l’exposició de la seva vida a les xarxes socials
- La còmica Carolina Iglesias està aprenent català
La presentadora i creadora de contingut Laura Escanes reflexiona en una conversa amb Sílvia Abril al programa I ara què? sobre el pes que tenen les xarxes socials en la seva vida personal i professional. Escanes explica com amb els anys ha canviat la seva manera de comunicar-se a Internet, especialment des que és mare i després de divorciar-se.
Presència a les xarxes
Laura Escanes reconeix que quan va iniciar-se en el món de les xarxes, amb 19 anys, era molt més espontània. “Vaig començar sense pensar gaire en res, si es penjava o no es penjava”, recorda. Amb el temps, però, aquesta actitud ha canviat i ara pensa molt més el contingut que comparteix. La raó principal és la protecció del seu entorn més proper. “M’he de protegir, he de protegir la meva família i la meva filla”, afirma. Per això, assegura que ja no es mostra al cent per cent perquè ha decidit reservar una part de la seva vida privada.
La influencer també aborda la pressió que poden generar els titulars, els comentaris i les reaccions a les xarxes socials. Pensar constantment en el que diran pot acabar afectant l’autenticitat: “En el moment que penses massa en què pensarà la gent, ja estàs perdent una mica la teva essència.” Coincideix amb Sílvia Abril en què que el costat més exigent d’aquesta visibilitat pot arribar a pesar. Tot i això, la creadora de continguts creu aquesta exposició constant també té una cara positiva, com la possibilitat de conèixer persones o viure experiències que no hagués viscut sense ser famosa.
Protegir la seva filla
Un dels moments centrals de la conversa gira al voltant de la maternitat i de la relació dels menors d'edat amb la tecnologia. Escanes explica que la seva filla té 6 anys i que a casa intenten posar límits clars amb el mòbil. “Moltes vegades noto que soc jo qui és addicta”, admet, conscient que els fills tendeixen a imitar el comportament dels adults. La influencer també reconeix que li preocupa el moment en què la petita arribi a l’adolescència i els seus amics ja tinguin smartphones i xarxes socials: “Ara tinc el control, però em fa por pensar en els 13 o 14 anys.”
El divorci dels seus pares
Escanes no només protegeix la seva filla de l'entorn digital també de les conseqüències traumàtiques que pot derivar la separació dels progenitors. La catalana assenyala que la manera en com va viure el divorci dels seus pares, quan ella tenia 13 anys, li ha influït en com ha gestionat la seva separació amb Risto Mejide. Quan era adolescent, en una època en què encara no era tan habitual trobar famílies separades entre els companys de classe, ho va viure amb molta intensitat: “Per mi va ser un drama.”
Amb els anys, però, la mirada de Laura Escanes ha canviat. Ara entén que quan una relació no funciona, separar-se pot ser la millor decisió. Aquesta experiència també l’ha fet ser especialment conscient del paper dels fills en aquests processos. Per això, assegura que des que va divorciar, ha intentat evitar conflictes innecessaris amb la seva exparella i prioritzar el benestar de la seva filla perquè no es vegi atrapada en els desacords dels adults.