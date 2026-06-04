'Fonamentals' descobreix 'La Pedrera' el pròxim diumenge
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat commemora el centenari de la mort de Gaudí explorant la 'Casa Milà', popularitzada com 'La Pedrera'
- Diumenge 7 de juny, a les 19 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona de la mà de l'arquitecta Anna Solé.
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'La Pedrera' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé introdueix un recorregut per la història, l’arquitectura i el llegat de la Casa Milà, més coneguda com La Pedrera, una de les obres més emblemàtiques d’Antoni Gaudí.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a La Pedrera per explorar com es va concebre l'edifici, què va representar en el context de la Barcelona modernista de principis de segle XX i com ha evolucionat amb el pas dels anys fins a convertir-se en una icona mundial. A través de diferents mirades expertes, l'arquitecta Anna Solé descobreix el valor arquitectònic d'aquest edifici així com el seu significat cultural i social.
Dins d'una de les residències de la Casa Milà, l'arquitecta Maribel Rosselló descriurà com vivia l'alta burgesia catalana fa més d'un segle i quins luxes domèstics i simbòlics definien els seus habitatges. Pel que fa al llenguatge de Gaudí, la historiadora d'art Fàtima López pararà de les seves innovacions en el context del modernisme; des de la façana ondulant fins al simbolisme orgànic i la integració de les arts decoratives.
A continuació, l'arquitecte i director de la Càtedra Gaudí, Galdric Santana, examinarà les innovacions tècniques de l'edifici, així com la gestió del so i la llum o l'estructura de les golfes. A més, reflexionarà sobre l’impacte de Gaudí en l’arquitectura contemporània. Finalment, la directora de la Fundació La Pedrera, Elena Colomé, explicarà el procés de recuperació i restauració de la Casa Milà, i com l’edifici ha passat de ser un espai controvertit a esdevenir un centre cultural de referència mundial i un símbol identitari de Barcelona.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.