Presentades les bases de la convocatòria de 2026 del ‘pitching’ de documentals promoguda per RTVE Catalunya, La Xarxa i 3Cat
- Ja es poden consultar les bases en aquest enllaç
- L’acte s’ha celebrat a la Sala d’Actes de La Xarxa
RTVE Catalunya, La Xarxa i 3Cat han presentat aquest dimecres al matí les bases de la convocatòria de 'pitchings' documentals en un acte celebrat a la Sala d'Actes de La Xarxa. La presentació de la convocatòria ha anat a càrrec de la consellera delegada de La Xarxa, Núria de José; del director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, i del director del Departament de Documentals de 3Cat, David Bassa.
El termini per a la presentació de projectes estarà obert fins al 7 d'abril de 2026, a les 24 hores, i els projectes seleccionats es donaran a conèixer en les sessions de presentacions de l'edició 2026 del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), que se celebrarà a Granollers el 3 de juny.
Els projectes s'hauran de presentar per correu electrònic a les adreces direccioncatalunya@rtve.es, cridadocumentals@laxarxa.cat i cridesdocumentals@3cat.cat i els seleccionats seran escollits per un comitè expert format per representants de La Xarxa, RTVE i 3Cat-CCMA.
Els projectes seleccionats de les sessions 'pitchings' seran produïts o coproduïts per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), RTVE i 3CAT-CCMA SA.
La consellera delegada de La Xarxa, Núria de José, ha destacat la voluntat de "sumar esforços per enfortir la producció audiovisual en català" i ha agraït la implicació de 3Cat i RTVE Catalunya en aquest projecte de "que té vocació de servei públic". De José ha reivindicat "l'aposta que fa temps que fan les televisions locals en l'àmbit dels documentals”, amb “productes d'una qualitat altíssima".
Pel que fa a Esteve Crespo, director de RTVE Catalunya, assegura que "aquest 'pitching' de documentals de televisió és una aposta clara per fomentar continguts audiovisuals en català amb vocació de servei públic. Ajuda a donar visibilitat i suport a la indústria audiovisual catalana i, alhora, dona difusió a les narratives que no sempre arriben als grans mitjans".
A més, ha explicat que "el conveni signat entre la XAL, RTVE i 3Cat promou la proximitat, la diversitat cultural i el català. Hi ha una inversió real i visible en la producció de documentals de televisió. I també afavoreix la cooperació entre les tres corporacions públiques audiovisuals de Catalunya".
David Bassa, director del Departament de Documentals de 3Cat, ha explicat que "amb aquesta crida es consolida una triple aliança de les tres grans finestres públiques del país. Una aliança que no només suposa una triple aposta per a la producció documental, sinó també una gran oportunitat per al talent emergent".
Categories de la convocatòria
La categoria DOCUMENTAL OBERT convoca projectes de documentals inèdits, amb una durada mínima de 50 minuts, oberta a productores i operadors audiovisuals locals de Catalunya, sense restriccions temàtiques.
La categoria HISTÒRIES DE PROXIMITAT convoca projectes de documentals inèdits, amb una durada mínima de 50 minuts i oberta als mitjans de comunicació locals de Catalunya. En aquest cas, els documentals han d'estar especialitzats en temàtiques històriques i/o històries locals singulars d'interès general.
En ambdues categories es valorarà la qualitat artística i la solidesa del format en el guió i estructura dels continguts, a part de l'adequació narrativa i sonora al tema escollit. A més, també s'examinarà la viabilitat econòmica i el calendari de producció