RTVE Catalunya dona veu al 8M amb una programació especial sota el lema 'Les veus de totes'
- La 2Cat, Ràdio 4 i els Serveis Informatius reforcen la mirada femenina amb entrevistes, reportatges i continguts especials
- Programació especial del 2 al 8 de març a La 2Cat, a Ràdio 4 i a RTVE Play Catalunya
RTVE Catalunya commemora el 8 de març amb una programació transversal que posa el focus en el talent, el lideratge i les realitats diverses de les dones. Sota el lema 'Les veus de totes', la setmana del 2 al 8 de març incorpora entrevistes, documentals i reportatges especials, amb una atenció destacada el diumenge 8M.
La 2Cat: talent, cultura i referents en femení
Dimarts, al prime time, 'Gran Tonino' rep l'actriu Cristina Brondo en una conversa amb Nina i Laura Andrés que recorre la seva trajectòria vital i artística.
Dijous, 'Pla seqüència' acompanya Núria Picas. Jordi Basté conversa amb la campiona mundial d'ultratrails pels camins del Berguedà, en un recorregut sense talls que mostra la seva dimensió més personal i resilient.
Dissabte, a 'Punts de vista', Tània Sarrias entrevista Magalí Sare, que presenta 'Descasada', un treball que reflexiona sobre el matrimoni i les relacions igualitàries. El programa també repassarà novetats musicals liderades per dones i personatges femenins de sèries que han esdevingut referents.
Diumenge, 'Noms propis' conversa amb la periodista Adaia Teruel, autora de 'Sexo en mi ciudad', sobre relats invisibilitzats i sexualitat femenina.
Al vespre, 'Docu 2' emet el documental 'Les bruixes porten dol', una reflexió històrica i contemporània sobre la persecució i l'estigmatització de les dones a Catalunya.
Els magazins 'Cafè d'idees', 'El segon cafè' i 'L'Altaveu' dedicaran espais i reportatges específics al 8M al llarg de la setmana.
Ràdio 4: mirada social i internacional
Ràdio 4 se suma a la commemoració amb una programació especial el cap de setmana. A 'Són 4 dies', Marc Margarit oferirà connexions internacionals per analitzar com es viu el 8M arreu del món i abordarà qüestions com el canvi climàtic i el seu impacte en les dones o iniciatives esportives femenines de referència. A 'Sota sospita', Laura González entrevistarà la psicòloga Sílvia Catalán sobre feminisme, joves i relacions tòxiques.
'Més que esports' parlarà amb la campiona del món de trial Berta Abellán, mentre que Irrepetibles conversarà amb Mercedes Porras, activista gitana i presidenta de la Fundació Pere Closa.
La tarda continuarà amb 'Catalunya Exprés Magazine', que destacarà propostes musicals amb lideratge femení, i amb 'Plurals i singulars', que reflexionarà sobre diversitat i feminismes amb veus com la de Brigitte Vasallo.
Informatius: anàlisi i cobertura del 8M
Els Serveis Informatius de RTVE Catalunya abordaran durant tota la setmana qüestions com els plans d'igualtat a les empreses, la càrrega mental, la violència obstètrica, el lideratge femení o la presència de la dona en la ciència i el món rural. Diumenge faran un seguiment especial de totes les mobilitzacions i l'actualitat vinculada al 8M.
Les edicions informatives de Ràdio 4 completaran la cobertura amb reportatges sobre la realitat de les dones migrants en la validació d'estudis i sobre les dones cuidadores, sovint invisibilitzades i sotmeses a una elevada càrrega física i emocional.
Amb aquesta programació, RTVE Catalunya reforça el seu compromís amb una mirada plural, crítica i inclusiva, on les dones no només són tema d'actualitat, sinó protagonistes actives del relat.