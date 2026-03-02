RTVE Catalunya retransmet el FC Barcelona – Atlético de Madrid de la Copa del Rei en català
- La retransmissió comptarà amb els comentaris de Jaume Palomar i Lluís Carreras
- Dimarts, 3 de març, a les 20:45h a La 1 i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Els espectadors podran seguir el proper dimarts a les 20:45h per La 1 i per RTVE Play Catalunya, en català, el partit de semifinal de la Copa del Rei de futbol entre el F. C. Barcelona i l'Atlético de Madrid al Camp Nou.
El FC Barcelona rep l'equip de Simeone després de perdre al Metropolitano per 4-0 en l'anada. El Barça busca el passi a la final de la Copa del Rei al Camp Nou. El partit comptarà amb la narració del periodista de RTVE Jaume Palomar i amb els comentaris tècnics de l'entrenador i exjugador de futbol, Lluís Carreras. A la mitja part s'emetrà la segona edició del Telediario.
A través del sistema dual del televisor, el patit també es podrà seguir amb els comentaris de la retransmissió en castellà.