Bernat Vilaró i Adrià Santasusagna, autors de 'L'Esquerda Republicana', a 'Aquí parlem'
- El programa d'actualitat política i parlamentària, que dirigeix i presenta Lluís Falgàs, torna amb la crònica política sobre els esdeveniments que han envoltat Esquerra Republicana els últims anys
- Dissabte, 10 de gener, a les 10:55h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem' reprèn aquest cap de setmana les emissions habituals després de les vacances d'hivern. Els autors del llibre 'L'Esquerda Republicana' seran els primers convidats de l'espai d'actualitat política catalana que dirigeix i presenta Lluís Falgàs.
'Aquí parlem' torna aquest dissabte amb l'entrevista a plató a Bernat Vilaró, redactor de política a l'Agència Catalana de Notícies, i Adrià Santasusagna, cap de política de RAC1, que són els autors de l'obra 'L'Esquerda Republicana'. El llibre, de l'editorial 'La Campana', tracta els conflictes interns d'Esquerra Republicana i parla sobre la presó, l'exili, els indults, l'animista, Tsunami Democràtic, l'estratègia del partit i les seves relacions, tant internes com externes en els darrers anys.
A més Lluís Falgàs analitzarà la reunió entre Junqueras i Sánchez, sobre la reforma de finançament autonòmic, i comentarà els possibles acords sobre el sistema de finançament singular per s Catalunya.