Final de temporada amb curiositats i consells pràctics, diumenge a 'Va de verd'
- L'últim programa de la temporada reuneix curiositats sobre el món vegetal, consells pràctics i iniciatives per treballar al camp
- Diumenge 11 de gener a les 18:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba a l'últim programa de la temporada amb nous consells dels seus molis. El programa coneix a fons plantes com els pèsols, la mimosa sensitiva i el nenúfar. A més, parla de la planta més venuda per posar en un terrari i ofereix les millors iniciatives i cursos per treballar al camp.
En aquest episodi de 'Va de verd' es revelen nous secrets del món de les plantes. D'una banda, @germinova.cat descobreix plantes candidates a ser titllades d'estranyes, mentre que @rosistirem explica quina és la flor més venuda. D'altra banda, el programa aprofundeix en altres plantes, com els pèsols amb @ecohuertodealex, la mimosa sensitiva amb @elnougarden i el nenúfar a través de @tomyescribano.
A més, @fedrabarcelona acompanya el programa per explicar quina és la planta més venuda i òptima per mantenir un terrari. El capítol també inclou una proposta gastronòmica, amb @nutriariana, que prepara una recepta d'un còctel sense alcohol fet amb plantes que tots tenim al nostre abast.
En aquest últim episodi de la temporada, 'Va de verd' anima a estimar el món més verd amb la participació d'Anna Figuls, que informa sobre iniciatives i cursos per treballar el camp. El programa tanca la temporada demostrant que tothom pot arribar a ser un moli: només s'ha d'estimar i cuidar les plantes, tal com elles cuiden les persones.