El periodista Joaquim Luna, a 'Noms propis'
- Una carrera lligada a La Vanguardia, on cada dia analitza què passa al món des dels seus influents articles
- Diumenge, 11 de gener, a les 14:25h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el periodista de La Vanguardia Joaquim Luna, que ha dedicat tota la vida a explicar el món. Des de les redaccions fins als escenaris més complexos, ha vist com el periodisme ha canviat i com també ha canviat la manera d'entendre la informació.
Joaquim Luna és un periodista de raça, amb una carrera lligada gairebé des dels seus inicis a La Vanguardia i al periodisme internacional. Cada dia analitza què passa al món des dels seus influents articles. Reconeix que la vocació de periodista li ve dels còmics de Tintin i se sent orgullós de la seva feina: "He cobert històries que trobo que sí que han tingut una certa rellevància en l'esdevenir de la humanitat".
Ha estat corresponsal a Hong Kong, des d'on va cobrir bona part d'Àsia a finals dels anys 80, quan pocs mitjans espanyols tenien allà redactors destacats. Va cobrir el primer mandat de Bill Clinton, des de la corresponsalia de Washington, i tot un seguit de canvis geopolítics com a enviat especial arreu del món. També ha estat corresponsal a París i enviat especial a Rússia amb la dissolució de la Unió Soviètica. Explica que es diverteix molt fent la seva feina, però confessa que "ha sacrificat la vida personal en funció de la professional".
Una trajectòria dedicada a explicar el món amb rigor i curiositat. Destaca sobre el periodisme: "A la nostra feina no es tracta de canviar la realitat, la nostra feina és exposar-la amb el màxim d'objectivitat".
A 'Noms propis', Anna Cler descobreix què hi ha darrere d'aquesta trajectòria fascinant: els reptes, les anècdotes, les decisions que marquen una carrera i, sobretot, la passió per una professió que no té horaris.