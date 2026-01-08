Aquest diumenge 'Coca de Sant Joan a Copons' a 'La recepta perduda'
- Sílvia Abril recupera una recepta que uneix tradició, felicitat i família
- Diumenge, 11 de gener, a les 19:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest diumenge, 'La recepta perduda' es desplaça a Copons, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. El capítol mostra com preparar un dolç tan conegut com estimat: la coca de Sant Joan.
La felicitat sovint es troba en les coses senzilles, i una d'elles és compartir unes postres amb les persones que estimem. Amb aquest propòsit, Sílvia Abril visita Copons per preparar aquesta tradicional coca de la mà de David Mena, un forner que ha tornat a donar vida al poble reobrint l'únic forn de pa, tancat durant gairebé una dècada.
Al llarg del capítol, el pastisser Lluc Crusellas revela els secrets dels ingredients essencials d'aquesta recepta, mentre la Sílvia indaga en la importància de perseguir la felicitat pròpia, a través de testimonis d'altres pastissers i productors locals de la comarca de l'Anoia.