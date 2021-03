La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha lamentado el "crítico" estado en el que se encuentra el cine catalán, con películas de bajos presupuestos, a las que les cuesta cruzar fronteras, y ha considerado que la única solución pasa por que "apuesten las televisiones".

Espera que el nuevo gobierno catalán sea "valiente" y resuelva esta cuestión con una "solución muy clara, muy fácil" que pasa, a su juicio, por que "las televisiones apuesten con dinero por nuestras películas en catalán, incluido Televisión Española, que podría contribuir, pero sobre todo TV3".

Además, no ha obviado que todo ello ocurre cuando en "nuestro entorno se rueda más que nunca, todo el mundo reclama material audiovisual. ¿Por qué nos hemos tenido que quedar atrás? ¿Por qué tenemos esta fuga de talento? ¿Por qué estamos en este punto muerto?", se ha preguntado.

Passola, que acaba su mandato al frente de la Acadèmia después de ocho años, ha agradecido el trabajo de todos sus colaboradores y por cómo la han acompañado en este tiempo, a la vez que ha recordado algunos proyectos como el Ciclo Gaudí, gracias al cual se proyecta cine en catalán en 107 poblaciones, a pesar de que en sus inicios eran sólo ocho.

Palmarés

Filme en catalán: La vampira de Barcelona, de Lluís Danés.

Filme en lengua no catalana: Las niñas, de Pilar Palomero.

Dirección: Pilar Palomero, por Las niñas.

Guión: Núria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel.

Actriz: Candela Peña por La boda de Rosa.

Actor: Mario Casas por No matarás.

Actriz secundaria: Verónica Echegi por La ofrenda.

Actor secundario: Alberto San Juan por Sentimental.

Dirección producción: Luis Fernández y Anna Parra por Adú.

Documental: My Mexican Bretzel, de Núria Giménez Lorang.

Cortometraje: Ni oblit ni perdó, de Jordi Boquet Claramunt.

Filme para TV: La mort de Guillem, de Carlos Marques-Marcet.

Dirección artística: Lluís Danés por La vampira de Barcelona.

Montaje: Núria Giménez Lorang-Cristóbal Fernández, My Mexican Bretzel.

Música original: Niño de Elche por Niños somos todos.

Fotografía: Daniela Cajías por Las niñas.

Vestuario: Mercè Paloma por La vampira de Barcelona.

Sonido: Amanda Villavieja, Fernando Novillo y Alejandra Molina por Las niñas.

Efectos visuales: Lluís Rivera, Anna Aragonès y Aleix Torrecillas por La vampira de Barcelona.

Maquillaje y peluquería: Laura Pérez y Xavi Valverde por La vampira de Barcelona.

Filme europeo: Sorry we missed you, de Ken Loach.

Premio del público: Las dos noches de ayer, de Pau Cruanyes y Gerard Vidal.