RTVE firma un convenio de colaboración con la Acadèmia de Cinema Català

RTVE está especialmente comprometida con el sector cinematográfico y su difusión y ha suscrito un convenio de colaboración con la Acadèmia de Cinema Català. Se establece un acuerdo para posibilitar la continua cooperación ente las dos entidades a lo largo del año.

Esta colaboración se iniciará en los Premios Gaudí, que se celebran el domingo 21 de marzo. El evento se cubrirá en los informativos y programas, a través de los diferentes canales de TVE, de las emisoras de RNE (Radio 1, Radio 5 y Ràdio 4) y en RTVE Digital.

Premios Gaudí: 38 nominaciones para las películas participadas por RTVE

El cine participado por RTVE reúne 38 nominaciones en la XIII edición de los Premis Gaudí. Parten como favoritas 'Las niñas', de Pilar Palomero, con trece nominaciones y 'Sentimenal', de Cesc Gay, con ocho. También cuentan con nominaciones y están participadas por RTVE, 'La boda de Rosa' de Iciar Bollain, 'No matarás' de David Victori, 'Te quiero, imbécil' de Laura Mañá, 'Uno para todos' de David Ilundain y 'Baby' de Juanma Bajo Ulloa.

En el apartado de documentales, RTVE competirá con 'The Mystery of the Pink Flamingo' de Javier Polo, mientras que en la sección de película para televisión lo hará con 'El crèdit', de Joan Riedweg y Abel Folk.

La gala se celebrará el domingo 21 de marzo, en el Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.