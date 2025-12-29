RTVE es el prestador audiovisual que más contribuye en España a la alfabetización mediática

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce en su informe ‘Alfabetización mediática 2023-2025’ que la Corporación RTVE es el prestador audiovisual en España que más contribuye al cumplimiento de los objetivos de alfabetización mediática, con 67 medidas identificadas, lo que la convierte en el operador más relevante del país en este compromiso.

El documento, elaborado por la CNMC conforme a las directrices europeas y que será remitido a la Comisión Europea, sitúa a RTVE como el actor con mayor volumen de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad crítica de la ciudadanía, combatir la desinformación y promover el uso responsable de los medios.

RTVE, líder destacado frente al resto de operadores El informe recoge que RTVE concentra aproximadamente una de cada tres medidas reportadas en el conjunto de prestadores audiovisuales analizados, un liderazgo que evidencia su papel vertebrador como servicio público en la promoción de competencias mediáticas. La comparación es clara: el siguiente operador por número de iniciativas es Mediaset España, con 23 medidas, mientras que otros prestadores destacados se sitúan ya en niveles menores. Este liderazgo cuantitativo se traduce, además, en una presencia transversal de la alfabetización mediática en las plataformas y marcas de RTVE: televisión, radio, digital y servicios informativos.

VerificaRTVE y la lucha contra la desinformación: un eje central Entre las iniciativas más relevantes recogidas por la CNMC, RTVE destaca especialmente por su contribución a la verificación y la prevención de bulos, con el despliegue de VerificaRTVE en distintos territorios y formatos. El informe refleja intervenciones y contenidos destinados a desmentir informaciones falsas, explicar los procesos de verificación y ofrecer herramientas prácticas a la audiencia para identificar contenidos engañosos o fraudulentos, con especial atención a las ciberestafas.

Formación y alfabetización: del periodista a la ciudadanía El documento también reconoce el esfuerzo de RTVE por impulsar la alfabetización mediática mediante formación, tanto interna como externa, a través de cursos y talleres dirigidos a profesionales, estudiantes y colectivos diversos, así como iniciativas en colaboración con entidades académicas.

Contenidos para públicos diversos: jóvenes, infancia y ciudadanía digital La CNMC refleja igualmente el papel de RTVE en la creación de contenidos y proyectos orientados a fomentar el pensamiento crítico en entornos digitales, especialmente entre jóvenes, infancia y familias. Entre los formatos recogidos figuran iniciativas en radio, televisión, plataformas digitales y pódcasts centrados en el análisis de la comunicación en redes, la publicidad encubierta, los riesgos del ecosistema digital y los desafíos asociados a la inteligencia artificial.

El compromiso institucional del presidente de RTVE Este liderazgo se enmarca en la línea de acción marcada por el presidente de RTVE, José Pablo López, que ha subrayado en comparecencias institucionales y parlamentarias el papel de RTVE como “guía de confianza” frente a la desinformación y la necesidad de garantizar que la ciudadanía no quede “desamparada ante el bulo”. El presidente de la Corporación ha defendido, además, que la verificación debe ser transversal, formando parte del ADN informativo de la Corporación y no de un único departamento, y ha vinculado la función del servicio público audiovisual con la calidad democrática y el fortalecimiento del espíritu crítico. En este sentido es compromiso de José Pablo López reforzar las unidades organizativas más vinculadas a los procesos de alfabetización mediática.