‘Informe Semanal’ analiza la intervención de EE.UU. en Venezuela

‘Informe Semanal’ analiza este sábado la intervención de Trump en Venezuela y la semana trascurrida desde la captura allí de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. En un segundo reportaje analiza los retos que se plantean para este año 2026, como el cambio climático, la IA, la vivienda o la violencia machista.

‘Trump in, Maduro out’ Los propios venezolanos, dentro y fuera de su país, han vivido estos últimos siete días entre el susto y la euforia por la detención de Maduro, la incertidumbre del futuro y la alegría provocada por el anuncio de la liberación de presos políticos. "Es natural que haya sentimientos encontrados", ha dicho Edmundo González. Ni él, que ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela, ni María Corina Machado, considerada actualmente la líder de la oposición, parecen estar en los planes de Donald Trump: "ella no sabemos dónde está", ha dicho, "es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto ni el apoyo necesarios". "Es el chavismo es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia", apunta Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano para América Latina: "pero Delcy Rodríguez tiene la espada de Damocles sobre su cabeza". Porque, para evitar el caos y afrontar este primer paso hacia una transición indefinida, la Casa Blanca ha decidido seguir contando con el equipo neurálgico de Maduro: Delcy Rodríguez, ya presidenta encargada, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, otro de los hombres fuertes del régimen chavista. "Es Cabello quien controla las milicias bolivarianas", recuerda Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada y experto en seguridad y geopolítica, que detalla para Informe Semanal cómo fue la operación para extraer al expresidente venezolano. Lo sucedido en Venezuela se ha solapado con el renovado interés de Trump por Groenlandia y todo, en conjunto, ha suscitado el temor de Dinamarca y de toda la Unión Europa. "Estados Unidos se ve como el hermano mayor de toda América", incide Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', "y América va desde Groenlandia hasta Cabo de Hornos en Argentina". Las reglas del juego, definitivamente, han cambiado .