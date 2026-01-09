‘Informe Semanal’ analiza la intervención de EE.UU. en Venezuela
- En un segundo reportaje hará recuento de algunos de los retos que se presentan en este nuevo año
- Sábado 10 de enero, a las 21:30 horas en La1, el Canal 24 Horas y y RTVE Play
‘Informe Semanal’ analiza este sábado la intervención de Trump en Venezuela y la semana trascurrida desde la captura allí de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. En un segundo reportaje analiza los retos que se plantean para este año 2026, como el cambio climático, la IA, la vivienda o la violencia machista.
‘Trump in, Maduro out’
Los propios venezolanos, dentro y fuera de su país, han vivido estos últimos siete días entre el susto y la euforia por la detención de Maduro, la incertidumbre del futuro y la alegría provocada por el anuncio de la liberación de presos políticos. "Es natural que haya sentimientos encontrados", ha dicho Edmundo González. Ni él, que ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela, ni María Corina Machado, considerada actualmente la líder de la oposición, parecen estar en los planes de Donald Trump: "ella no sabemos dónde está", ha dicho, "es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto ni el apoyo necesarios". "Es el chavismo es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia", apunta Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano para América Latina: "pero Delcy Rodríguez tiene la espada de Damocles sobre su cabeza".
Porque, para evitar el caos y afrontar este primer paso hacia una transición indefinida, la Casa Blanca ha decidido seguir contando con el equipo neurálgico de Maduro: Delcy Rodríguez, ya presidenta encargada, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, otro de los hombres fuertes del régimen chavista. "Es Cabello quien controla las milicias bolivarianas", recuerda Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada y experto en seguridad y geopolítica, que detalla para Informe Semanal cómo fue la operación para extraer al expresidente venezolano. Lo sucedido en Venezuela se ha solapado con el renovado interés de Trump por Groenlandia y todo, en conjunto, ha suscitado el temor de Dinamarca y de toda la Unión Europa. "Estados Unidos se ve como el hermano mayor de toda América", incide Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', "y América va desde Groenlandia hasta Cabo de Hornos en Argentina". Las reglas del juego, definitivamente, han cambiado
'2026, Afrontar el futuro’
Con la escena internacional abierta a nuevas fronteras, hay que retos que seguir afrontando en un año que ha arrancado con toda la intensidad. Si se echa un vistazo a los últimos 12 meses, quedan tareas pendientes. "Cada vez, pasan más cosas en menos tiempo", alerta Fernando Valladares, investigador del CSIC: "ahí están los récords asociados a incendios. El cambio climático va a un ritmo exponencial". Valladares también recuerda cómo el entorno y la salud no hacen más que darnos avisos. Hay motivos de preocupación ciudadana allá donde se mire. "¿A dónde va a llegar la IA?", se pregunta la actriz Ana Torrent, "¿qué puede utilizar de ti y cómo lo pueden utilizar?". Con Torrent se recordará 'Cria Cuervos', la película de Saura que este año cumple 50 años. Porque 2026 es otro año para echar la vista atrás a aquel 1976 en el que, pasada la muerte de Franco, todo empezó a cambiar en España.
El principal problema va a seguir siendo la vivienda. “Y nos incumbe a todos, no solo a los jóvenes", apunta el escritor David Uclés, ganador -esta semana- del Premio Nadal: "está en la Constitución como uno de nuestros derechos fundamentales... y no lo tenemos". La plena igualdad sigue siendo una meta también por alcanzar. Y la violencia machista, con casi 50 mujeres asesinadas en 2025, tampoco se detiene. Asimismo, sumidos en la "cultura del clic", el odio -en todas sus variantes- se expande fácilmente y a toda velocidad. Dennis González, campeón del Mundo de Natación Sincronizada, lo ha sufrido en primera persona, aunque lo que más le importa es que los más pequeños sepan que otro mundo es posible y que no todo se reduce a una pantalla de móvil.