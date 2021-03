Son la comidilla de la prensa esta semana como consecuencia de su entrevista con Oprah: todo británico (o vecino norteamericano) tiene una opinión sobre el conflicto que rodea a Meghan Markle y el príncipe Harry. Algo sobre lo que Hugh Grant ya se había manifestado antes aún de conocer su punto de vista: "Estoy de su lado. Los tabloides mataron a su madre, Lady Di, y ahora están haciendo pedazos a su mujer", dijo el actor en enero del año pasado.

El actor no se corta un pelo a la hora de expresar sus ideas políticas y hacer activismo en redes sociales. De hecho, él mismo liberó la foto de su ficha policial para "alimentar a los trolls": "Espero que esto os ayude. Ahora tenéis más tiempo para pasar con vuestra madre", ironizaba en su cuenta de Twitter.

“To my dear trolls. Hope this is helpful. Now you have more time to spend with mummy. pic.twitter.com/FbbyC286cZ“