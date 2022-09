No es un rumor de los que suelen correr por las alcantarillas de Hollywood. Mattew McConaughey contó en su libro de memorias que un hombre lo violó. “Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 18 años y estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta”, escribe en actor de 50 años que ahora, página a página, viaja a su pasado y, a veces, se enfrenta a él. Greenlights, título de su biografía, desvela sus luces y sombras y entre ellas la que más ha llamado la atención es la violación. Sin embargo, no hay drama cuando habla de este episodio, al contrario. Parece que el actor quiere alejar el victimismo y pasa casi de puntillas sobre lo ocurrido. "Nunca me he sentido una víctima", dice. McConaughey nunca ha querido olvidar su pesadilla y por eso siempre ha colaborado con distintas asociaciones que luchan contra la violencia sexual y se involucra especialmente cuando trabajan con niños.

Otro de los recuerdos más amargos, cuenta Matthew, fue cuando le hicieron chantaje para tener sexo. Tenía solo 15 años y era la primera vez que se acercaba al mundo de los adultos, al mundo de lo prohibido según sus creencias religiosas. "Yo estaba seguro de que iba a ir al infierno por haber tenido sexo antes del matrimonio", relata. Hay varios momentos dramáticos. Algunos quizá todavía le duelen en el corazón, o en el cuerpo. Con 10 años se hizo un tatuaje. El dibujo elegido fue el logotipo de una marca de comida y al llegar a casa la reacción de sus padres fue azotarle en el culo hasta que vieron que sangraba.

Penélope Cruz y Matthew McConughey se conocieron en 2004 durante el rodaje de 'Sahara'.

El actor, ganador de un Oscar por Dallas buyers club fue novio de Penélope Cruz -se conocieron rodando la película Sahara- y aprendió algo de español, conocimientos que supo aprovechar cuando conoció a la bella modelo brasileña Camila Alves: "Esa noche hablé el mejor español y portugués que sabía. ¿Sabes a lo que me refiero? Vino de algún lado", le contó a Oprah Winfrey. Se casaron en 2012 y mantienen una sólida relación. "Desde que la conocí no he querido estar con ninguna otra mujer, nunca he sentido la necesidad de acostarme con nadie más ni me planteo tener hijos con otra persona. Tenemos un amor incuestionable", dijo en el show de la famosa presentadora.

Matthew McConaughey y Camila Alves se casaron en 2012. GTRES

Con Camila Alves tiene tres hijos, Levi, Vida y Livingston. Su familia es ahora su prioridad, tanto que parece haber pisado el freno de su carrera cuando estaba en lo más alto. La vida, para él, no se mide por la fama. Al contrario. "Así se lo decimos a nuestros hijos, saben que no somos perfectos pero que tratamos de esforzarnos". Matthew y Camila han cambiado la alfombra roja por la de su salón, los flashes por la tele, el caviar por la pizza casera. Pero no viven aislados del mundo y se preocupan por lo que ocurre a su alrededor. Desde 2008 tienen una fundación, Just Keep Livin' (Sigue viviendo), que ayuda a miles de estudiantes, entre los que hay muchos que viven en riesgo de pobreza y miseria.

Matthew McConaughey ganó el Oscar con la película Dallar buyers club" en 2014. Jordan Strauss/Invision/AP

Estos son solo algunas pinceladas del retrato de Matthew McConaughey, un hombre que arrastra un pasado difícil pero que ha sabido encauzar sus emociones y seguir su camino, perseguir sus sueños y conservar lo que ama. Un hombre, como él mismo, dice, al que la vida le sonríe pero al que nadie nunca le ha regalado nada.