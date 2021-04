La historia de Sergio López-Rivera, el español nominado al Oscar a mejor maquillaje por La madre del blues, no es la habitual de alguien que llega a Los Angeles con 19 años persiguiendo sueños. "Mi llegada fue la de un chico sin miedo, con unas ganas tremendas de estar aquí. Me busqué la vida como pude, trabajé en una heladería, en una tintorería, he sido chófer... hice de todo". Esta noche puede ganar una estatuilla y es buen momento para echar la vista atrás y reflexionar. Siempre sintió pasión por el maquillaje. Cuando era un crío y vivía en Santander tuvo de 'musas' a su madre y hermanas. Ahora su musa y clienta es Viola Davis. Juntos han logrado una caracterización fabulosa de Ma Rainey, una de las primeras artistas que grabó su música acompañada de orquesta.

Sergio López-Rivera caracterizando a Viola Davis en Ma Rainey.

La única foto de cerca de Ra Mainey con la que ha trabajado Sergio López-Rivera.

Cuando el papel llegó a Davis, nominada también a mejor actriz, no dudó en contactar a Sergio para ponerse en sus manos y recrear la imagen de una mujer que únicamente fue retratada en siete fotografías, solo una de ellas en plano corto. "Averiguamos que era una mujer muy gorda, que sudaba en exceso, que tenía muchos dientes de oro y que era considerada la persona más fea de la industria musical", detalla. "Yo leía unas cosas y Viola me pasaba otras, una vez me mandó un párrafo de un libro que incluía una descripción física de Ma Rainey que decía que sudaba tanto por el calor de los focos que parecía que estaba bañada en oro. ¡Ese tipo de cosas tan específicas me encantan!", cuenta emocionado desde Los Angeles en una entrevista con la agencia EFE.

Viola Davis en los Globos de Oro 2021.

Su relación va más allá del trabajo. Se conocieron en 2014, cuando trabajaron juntos en la famosa serie Cómo defender a un asesino, y Sergio no escatima elogios hacia la actriz con la que ya tiene cerrados tres proyectos, uno de ellos sobre Michelle Obama. "Generalmente hay que cuidar la vanidad de un actor. Pero Viola insiste en ser específica, si hay que ser fea y gorda, quiere ser la más fea y la más gorda". El maquillador recuerda que los diseños resultaron tan "grotescos" que Denzel Washington, productor de la película, se quedó sin palabras la primera vez que vio a la actriz.