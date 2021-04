Oscar 2021: Favoritos para una gala que promete ser "una película en directo"

Entre la victoria de Parásitos en los Premios Oscar de febrero de 2020 y la gala de esta noche, la industria cinematográfica ha sufrido la mayor sacudida de su historia con un largo cierre de salas. Por eso Hollywood se ha marcado la ceremonia de los Oscar (alfombra en roja en vivo desde las 00:00 y gala desde las 02:00 en RTVE.es) casi como el inicio de una reconquista.

Mank, de David Fincher, la gran apuesta de Netflix, es la película con más nominaciones (10), pero podría perfectamente irse de vacío en una noche en la que los focos apuntan a Nomadland, la película por la que Chloé Zhao podría convertirse en la segunda mujer en ganar el Oscar a mejor dirección en 93 años de premios.

[TODOS LOS NOMINADOS A LOS OSCAR 2021]

Algo de misterio envuelve una gala que apuesta por la presencialidad, prescinde de las videollamadas, que tendrá 170 invitados y cuyo escenario principal es la histórica Union Station, la estación de trenes de Los Ángeles, para garantizar las distancias de seguridad entre nominados, que han podido desplazarse tras cumplir una cuarentena de 10 días. A cinco kilómetros de la estación, la segunda sede de la gala será el tradicional Dolby Theatre.

El cineasta Steven Soderbergh es uno de los productores del espectáculo y del guion afirma que pretende ser “una película en directo”. Para nominados europeos que no hayan querido desplazarse – como los protagonistas de El padre, Anthony Hopkins y Olivia Colman- queda una tercera sede de la ceremonia en Londres.

No habrá alfombra roja al uso, sino un programa previo con entrevistas grabadas que garantice la no acumulación de invitados. Y en el que se intercalarán las actuaciones de las canciones nominadas a mejor canción original. Por tercer año consecutivo, no tendrá presentador, una tendencia que parece haber venido para quedarse.

01.13 min Los Oscar se preparan para su edición más atípica en la que contarán con varias sedes

Industria cinematográfica al margen, la gala, como espectáculo televisivo, arrastra sus propios problemas. Salvo una pequeña recuperación en 2019, los índices de audiencia llevan cayendo desde 2014 y, el año pasado, alcanzaron su mínimo histórico con 23,6 millones en EE.UU. En 2021 la tendencia asusta más: tanto Globos de Oro, Grammys o premios del Sindicato de actores –en distintas versiones telemáticas y semipresenciales- han visto caer su audiencia entre un 50% o 60%, lo que podría dejar la audiencia de los Oscar entre 12 y 15 millones este año.

La mayoría de las nominadas a mejor película se han estrenado en plataformas, donde, además, ninguna ha sido un gran éxito. La tendencia que sí parece confirmarse es que la ampliación internacional de miembros que la Academia de Hollywood ha llevado a cabo en los últimos años, y que facilitaron el histórico triunfo de Parásitos, se traduce en una buena cosecha de nominaciones, en las que abundan películas independientes.

El maquillador español Sergio López-Rivera podría ganar un Oscar por La madre del blues. Menos opciones tienen, a priori, los otros españoles nominados: Santiago Comolo, por los efectos visuales de El magnífico Iván, y las productoras María del Puy Alvarado y Marisa Fernández-Armenteros, coproductoras de 01.13 min ">El agente topo , nominada a mejor documental.

Mejor película y mejor dirección: Nomadland y Chloé Zhao En los últimos 12 años, la película que ha ganado más premios Oscar es Gravity con siete, y ni siquiera obtuvo el de mejor película. La era en la que una película barría la ceremonia terminó hace tiempo. Incluso el premio de película y dirección no ha coincidido en cuatro de los últimos ocho años. Sin embargo, existe el consenso de que Nomadland, y su directora Chloé Zhao, parten como favoritas tras ganar del Globo de Oro, BAFTA, premios del Sindicato de Directores y Productores. La cineasta china sería la segunda mujer, tras Kathryn Bigelow por En tierra hostil (2009), en ganar el Oscar. Su reconocimiento sería además una noticia enorme para los Oscar, poco acostumbrados a premiar un estilo poético y semidocumental como el de la cineasta. 03.20 min 'Nomadland' Solo El juicio de los 7 de Chicago, la película de Aaron Sorkin que ganó el premio del Sinidicato de Actores, aparece con alguna opción de dar la campanada, en lo que significaría el primer Oscar para Netflix.

Mejor actor: Chadwick Boseman, por La madre del blues Chadwick Boseman en 'La madre del blues' Netflix Con seis nominaciones para intérpretes negros en todas las categorías, el más claro parece el de Chadwick Boseman, por La madre del blues. El actor, fallecido el pasado agosto a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon, compone un trompetista ambicioso, caradura lleno de humanidad en la película basada en la obra teatral del inmenso August Wilson. Boseman se uniría así a los dos únicos actores han recibido un Oscar póstumo: Peter Finch por Network (1976) y Heath Ledger, como actor de reparto, por El caballero oscuro (2009).

Mejor actriz: Carey Mulligan, por Una joven prometedora Carey Mulligan en 'Una joven prometedora' Universal El Oscar más abierto de la noche. Tanto Frances McDormand, por su papel de Nomadland, como Viola Davis, como la cantante de La madre del blues podrían perfectamente obtener su tercer y segundo Oscar respectivamente. Pero las quinielas se escoran las últimas semanas hacia la actriz británica Carey Mulligan, por Una joven prometedora, donde da vida a la vengadora moral de una víctima de abusos sexuales en una de las películas más originales de los premios. Si el Oscar para Viola Davis se suma al de Chadwick Boseman, sería la primera vez que dos actores ganan por una película sin nominación a mejor película.

Mejor actor secundario: Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro Daniel Kaluuya en 'Judas y el mesías negro'. Warner Otro intérprete británico, Daniel Kaluuya, es el favorito como secundario por su papel, totalmente protagonista, en Judas y el mesías negro, dando vida a Fred Hampton, líder de los Panteras Negras de Chicago asesinado por la policía den 1969. Ni siquiera su compañero de reparto Lakeith Stanfield, todavía más protagonista y también nominado en la misma categoría, se acerca en los pronósticos.

Mejor actriz secundaria: Yuh-Jung Youn, por Minari. Historia de mi familia Yuh-Jung Youn en 'Minari. Historia de mi familia". A contracorriente ​ Una de las abuelas más memorables que se recuerdan -y los premios del Sindicato de Actores y BAFTA-, parecen suficientes para que la surcoreana Yuh-Jung Youn logre el Oscar por la preciosa Minari. Historia de mi familia, película en la que el cineasta Lee Isaac Chung recuerda su infancia como hijo de inmigrantes en la Arkansas de los años 80.