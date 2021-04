Oscar 2021

Chloé Zhao (Pekin, 1982) ha hecho historia al convertirse en la segunda realizadora en conseguir el Oscar a la mejor dirección (por Nomadland) ¡en 93 ediciones de estos premios!.

Zhao ha calificado la película como: "El viaje de toda una vida, una locura que hemos hecho". Y se la ha dedicado a las buenas personas: "Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir".

Chloé Zhao (Pekin, 1982) estudió cine en Londres y Nueva York hasta que un día decidió que no le gustaba vivir en las ciudades y acabó yéndose a Dakota del Sur, a la reserva india Lakota de Pine Ridge (sioux), donde rodó su primera película: Songs My Brothers Taught Me (2015), sobre la dura vida de dos jóvenes en la reserva y su incierto futuro.

Ella nos lo contaba así, en 2017, en la entrevista que le hicimos por The Rider: "Siempre me había atraído el oeste americano. Así que cogí el coche y conduje hasta allí. Me presenté y les expliqué que quería vivir allí un tiempo. Siempre había vivido en ciudades enormes y vivir allí me ha hecho cambiar de ritmo de vida, ya no puedo volver a una ciudad. Casi diría que mi reloj biológico es otro, ya no puedo volver a la vida de antes, en una gran ciudad".

Y es que Zhao se había enamorado de esas amplías llanuras y se había convertido en una nómada, como los que retrata en Nomadland (aunque ella lo haya hecho por elección y no por desesperación). De hecho, fue la propia Frances McDormand la que, tras ver sus dos películas anteriores, decidió que era la directora perfecta para la película. Chloe ya ha pasado a la historia por ser la segunda mujer en conseguir la estatuilla a la mejor dirección, tras Catherine Bigelow (En tierra hostil, 2009)

“Este no es un año para sentir que estamos compitiendo, es el año que tenemos que ir juntos como una comunidad. Aunque las categorías sean competitivas, todos sentimos lo mismo”, confesaba Chloé en una entrevista con el Telediario.

01.35 min Hablamos con Chloé Zhao, la directora de 'Nomadland', que puede hacer historia en los Oscar

¿El tercer Oscar para Frances McDormand? Nomadland también puede suponer el tercer Oscar para su protagonista, Frances McDormand, tras Fargo (1996) y Tres anuncios en las afueras (2017). La actriz descubrió a estos nómadas en el artículo que Jessica Bruder publicó en 2014, en Harper’s Bazaad, titulado El final de la jubilación: cuando no puedes permitirse dejar de trabajar. La periodista retrataba dos semanas con una comunidad nómada que se movía en caravanas por las desérticas carreteras del medio oeste. Se enamoró de esta historia y pasó varios meses de rodaje conviviendo con los auténticos nómadas, ya que la película tiene mucho de documental (como todas las de Zhao). “No puedes dejar de mira a Frances. Es muy divertida y su cara reclama constantemente tu atención. Además es alguien que sabe escuchar”, aseguraba Zhao sobre McDormand. 03.20 min 'Nomadland'

Historias sobre desheredados y sueños rotos Es curioso además que Chloé haya triunfado con este western moderno que podría recordarnos a los clásicos en los que los colonos viajaban con sus carretas en busca de un futuro mejor para sus familias. Solo que esta vez esos colonos son víctimas de la crisis de 2008, no tienen casa ni familia y enlazan unos trabajos temporales con otros, recorriendo gran parte del país. Aunque algunos también lo hagan para no tener que atarse a los bancos con una hipoteca de por vida y tener más libertad. Una película que tiene mucho que ver con las anteriores de Zhao, ya que en las tres sus protagonistas han perdido, si no todo, sí lo que más les importaba. Son unos desheredados. Chloé nos confesaba en 2007 que The Rider "es una historia sobre sueños rotos, sí. Pero también acerca de la fuerza y del valor necesarios para seguir con nuestra vida, para seguir adelante pese a todas las dificultades". Una descripción que también podría aplicarse a los indios de Songs My Brothers Taught Me, cuya forma de vida parece destinada a desparecer; y, por supuesto, a esta Nomadland, donde la protagonista no logra recuperarse de la pérdida de su esposo y su forma de vida anterior. 'Nomadland', el dolor y las lecciones de los parias de la sociedad ESTEBAN RAMÓN