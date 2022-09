Se supone que Tom Hanks tenía que leer la lista de los diez nominados a mejor película antes de anunciar el ganador de la 82ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. Pero no había tiempo. Los discursos de agradecimiento, una vez más, han alargado en exceso la ceremonia.

Kathryn Bigelow, primera mujer en ganar el Oscar a la Mejor Dirección, todavía no había bajado del escenario tras recoger su galardón y los organizadores obligaron a Hanks a anunciar la película ganadora. La cineasta tuvo que volver corriendo al escenario. Era el sexto Oscar de la noche para En tierra hostil.

Antes, se había llevado el de mejor dirección, guión original, mezcla de sonido, montaje de sonido y montaje. Frente a ella, la gran derrotada de la noche ha sido Avatar, que se ha quedado sólo con tres premios: efectos visuales, dirección de arte y fotografía.

La sorpresa, una alegría de aires latinos, había llegado con el anuncio de Pedro Almodóvar: El secreto de sus ojos, la película hispanoargentina con participación de TVE, se llevaba el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.

Corazón rebelde suma al de Bridges el galardón a la mejor canción ("The Weary Kind").

Las migajas de los premios se las han llevado fundamentalmente dos filmes, la sensación de la temporada, Precious , y Up , la de Pixar, que se han llevado dos estatuillas cada una. Precious, el premio al mejor guión original además del de Mo'Nique, y Up, mejor película de animación y mejor banda sonora original.

“Precious, Up y Corazón rebelde se llevan dos premios cada una“

Él puso la nota gamberra al lanzar, entre gritos de marcado aire far-west un discurso de varios minutos, y ella la nota sensible en una gala emocionalmente sobria al derramar unas lágrimas recordando a sus padres.

Muy pocas sorpresas y no muchas lágrimas

Sabor latino y 'Up in the air' a dos velas

Con respecto a las opciones españolas de encontrar un hueco en el palmarés, que no eran muchas, se esfumaron cuando el corto de animación Logorama derrotaba a La dama y la muerte, de Javier Recio Gracia, y cuando Mo'Nique se llevaba uno de los premios cantados de la noche.

Sin embargo, el toque hispano lo ponía Pedro Almodóvar al anunciar que el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa se lo llevaba El secreto de sus ojos, verdadera sorpresa, puesto que la gran favorita era La cinta blanca del alemán Michael Haneke.

El papel de Penélope en esta ocasión ha sido de reparto. Por segundo año consecutivo ha tenido un Oscar en sus manos, aunque en esta ocasión fue para entregárselo a Waltz.

Además, las cámaras le regalaron un puñado de planos. A ella y a Javier Bardem, con el que ha vuelto a aparecer públicamente. Esta vez, junto a George Clooney y su novia, Elisabetta Canalis.

La lista de derrotados, exceptuando a Avatar, era también esperable. El fracaso del filme de Cameron es especialmente doloroso porque ni siquiera se ha llevado la mayoría de los premios técnicos.

Sin embargo, es Up in the air es la que se lleva el peor varapalo de la 82ª edición de los Oscar. ¿El balance? Ni un solo premio de 6 nominaciones.

La cara de George Clooney era todo un poema. Que aprenda de Meryl Streep, todo encanto a pesar de las pullas de los presentadores y de irse una vez más a casa, y van catorce, con las manos vacías.

Las 8 de Malditos bastardos se quedan en el premio que se sabía de antemano, el de actor de reparto. Tanto guión original como montaje, en las que Tarantino tenía opciones, fueron para la triunfadora de la noche, En tierra hostil.