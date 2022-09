Minuto a minuto: 'En tierra hostil' arrasa en los Oscar con seis, incluyendo película y dirección

05.57 En tierra hostil, mejor película. Tom Hanks lo ha anunciado con prisas. La organización no le ha dejado ni mencionar sus nombres. "Tuvimos la fantasía de hacer la película a nuestra manera con el talento que esperábamos tener. Y afortunadamente, encontramos un distribuidor y alguien a quien le gustaba la película. Por lo que estar aquí -ha asegurado Mark Boal, uno de los productores del filme, además de guionista- es realmente, verdaderamente, honestamente, nada que hubiéramos imaginado en nuestros sueños más salvajes. Así que muchas gracias".

05.56 Con el premio a la mejor dirección para la Bigelow, En tierra hostil se asegura que será la película con más estatuillas esta noche, pues es el quinto que se lleva frente a los tres de Avatar, que si se lleva el que queda, mejor película, logrará cuatro.

05.54 ¡¡Kathryn Bigelow gana el Oscar a la Mejor Dirección!! Es la primera mujer de la historia en conseguirlo, tras 82 ediciones de los Premios de la Academia de Hollywood. A partir de ahora, eso seguro, ya no será conocida como "la ex mujer de James Cameron".

05.48 La cantante y actriz Barbra Streisand presenta a los directores nominados: Kathryn Bigelow, por En tierra hostil; James Cameron, por Avatar; Lee Daniels, por Precious; Jason Reitman, por Up in the air, y Quentin Tarantino, por Malditos bastardos. Llega el momento en el que se decidirá realmente quién es el triunfador o triunfadora de la noche.

El actor protagonista de Corazón rebelde ha protagonizado un larguísimo discurso. El momento lo merecía.

05.46 El momento emocionante estaba faltando. La voz de Bullock tiembla y llora.

05.45 La Bullock lanza un discurso lleno de agradecimientos a la Academia y a sus rivales. Y luego al equipo de la película. "A todos los que me trataron bien cuando no estaba de moda".

05.44 Sean Penn es el encargado de anunciar a la ganadora, que es... Sandra Bullock.

05.42 Peter Sarsgaard ha presentado a Carey Mulligan, compañera en An education. Oprah Winfrey presenta a Gabourey Sidibe. Stanley Tucci, a Meryl Streep.

05.41 Penélope Cruz ha sido una de las protagonistas de la noche, nominada, ha entregado un premio, y acompañada por Javier Bardem.

05.40 Forest Whitaker presenta a Sandra Bullock, primera de las nominadas como Mejor Actriz. Michael Sheen presenta a Helen Mirren, con la que estuvo en La reina.

05.35 Bridges ha ignorado completamente la recomendación de los 45 segundos de discurso. Si no han sido tres minutos, no ha sido ninguno. Han tardado treinta años en dárselo, así que se disculpa sus agradecimientos a toda su familia (su padre el famoso actor Beau Bridges), a su mujer, con la que lleva más de 30 años casado, a los productores...

05.30 Kate Winslet será la encargada de anunciar el ganador, que es... Jeff Bridges. Su papel en Corazón rebelde le ha merecido el primer Oscar, tras cinco nominaciones.

07.45 min Jeff Bridges, el actor total que aún no tiene un Osccar en casa, su papel en "Corazón rebelde", la ópera prima de Scott Cooper, puede ser la gran oportunidad para conseguirlo. Un filme que nos sumerge en una historia de fracaso y redención protagonizada por Bridges y Maggie Gyllenhal.

05.29 Collin Farrell presenta a Jeremy Renner, con el que trabajó en S.W.A.T.

05.29 Tim Robbins presenta a Morgan Freeman, con el que trabajó en Cadena perpetua.

05.24 Julianne Moore presenta a su compañero en Un hombre soltero, Colin Firth.

05.24 Vera Farmiga presenta a George Clooney, compañero de reparto.

05.23 Llegan las categorías gordas. Primero, mejor actor en un papel protagonista. Michelle Pfeiffer presenta a Jeff Bridges.

05.16 And the winner is... ¡¡¡¡¡El secreto de sus ojos!!!!!!! Campanella agradece que no haya considerado el "na'vi un lenguaje extranjero". La película cuenta con la participación de Televisión Española.

04.33 min Reportaje sobre la nueva película de Juan José Campanella, protagonizada por Riicardo Darín, que ha causado una gran impresión en el Festival de San Sebastián. Emitido el 24 de septiembre de 2009

05.15 Almodóvar y Tarantino bromean entre ellos. El manchego ha mejorado su inglés. (O se ha empollado muy bien las dos frases que dice.)

05.13 El siguiente Oscar, el de Mejor Película en Habla No Inglesa. (Redoble de tambores.)

05.05 Taylor Perry, uno de los productores de Precious, presenta el Oscar a Mejor Montaje. En tierra hostil se adelanta a Avatar de nuevo.

05.03 The Cove, sobre las atrocidades cometidas con los delfines en Japón, logra el galardón. Louie Psihoyos y Fisher Stevens, los premiados.

05.01 Matt Damon presenta el Oscar a Mejor Largometraje Documental.

04.53 El Oscar a los Mejores Efectos Visuales. Avatar es indiscutible favorito. Y se lo lleva. Empata a En tierra hostil.

04.52 The winner is... Michael Giacchino por Up. Estuvo nominado ya por Ratatouille. Es el autor de la música original de Perdidos.

04.47 Mientras toca número musical en el Kodak Theatre, es el momento de conocer el análisis de Rafa Muñoz sobre el glamour desplegado en la alfombra roja: "Una alfombra roja sin derroche ni ostentación".

05.01 min Sherlock Holmes - 22/02/10

04.45 El siguiente premio, el Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Jennifer López y Sam Worthington en la presentación.

Kathryn Bigelow no pierde de vista a su ex marido, James Cameron. De momento la cosa está muy igualada.

04.37 Momento de recuerdo para todos los muertos de la industria durante el último año.

04.36 Mauro Fiore agradece el premio a la mejor fotografía entre otros al "visionario" James Cameron.

04.34 Favorita para el Oscar a Mejor Actriz, Sandra Bullock entra en el escenario... para presentar el premio a la Mejor Fotografía. ¡Avatar, mejor fotografía!

Mo'Nique ha ganado casi una treintena de premios por su papel de Mary Jones en Precious.

04.26 En tierra hostil se lleva también el de Mezcla de Sonido, para Paul N.J. Ottosson.

04.24 En tierra hostil se adelanta a Avatar... 2-1 Paul N.J. Ottosson y Ray Beckett se llevan el premio al montaje de sonido.

04.22 El Oscar que se avecina es el de Mejor Montaje de Sonido. Tarantino es un experto en estas lides, aunque Avatar y En tierra hostil están nominados y son favoritos.

04.18 Kristen Stewart y Taylor Lautner, chicos Crepúsculo, presentarán el próximo premio tras un homenaje a las cintas de terror, desde El exorcista a Psicosis pasando por Poltergeist o El resplandor.

04.17 Momento para una parodia de Paranormal activity protagonizada por Ateve Martin y Alec Baldwin, los presentadores.

04.16 A continuación llegan los premios en categorías técnicas. Es el momento de Avatar.

04.11 Charlize Theron presenta Precious, que se ha llevado por ahora dos estatuillas, mejor guión adaptado y mejor actriz de reparto.

04.06 Ahora, Oscar a mejor vestuario que presentará Sarah Jessica Parker y Tom Ford. La joven Victoria se lo lleva. Sandy Powell se lleva el segundo de su carrera, tras El aviador.

04.06 Sigourney Weaver presenta el premio a mejor dirección de arte: Es para Avatar. Para Rick Carter, Robert Stromberg y Kim Sinclair. Primer premio de la noche para la cinta de Cameron.

.04.04 Mo'Nique suma el Oscar a la lista de premios por el papel de madre despiadada, entre ellos el Premio Especial del Jurado del Festival de Sundance, los Globos de Oro, los Satellite Awards y los BAFTA británicos.

04.02 En la presentación que va teniendo lugar a lo largo de la gala de las cintas nominadas a mejor película, ha tocado el turno de An education, presentada por Colin Firth.

03.55 Mo'Nique se lleva el Oscar. Lo previsto. Una lista de agradecimientos que ignora las recomendaciones de la Academia. Ha agradecido a su marido que le enseñase a "renunciar a lo que es popular para hacer lo que tienes que hacer".

03.53 Y toca el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Es el momento de Penélope, que está acompañada por Javier Bardem. Ambos en actitud cariñosa.

Ben Stiller ha protagonizado de momento uno de los momentos más graciosos de la ceremonia. Estaba previsto que Sacha Baron Cohen participara con él, pero su gag fue censurado

03.46 Llega el Oscar a Mejor Guión Adaptado... ¿Up in the air? ¿Precious? ¿An education? ¡¡¡Precious!!! El guión de Geoffrey Fletcher se lleva el galardón.

03.45 Una hora y cuarto de gala... Y lo que queda, esto va para largo. Uffff...

03.42 Vuelve a ver el especial de la alfombra roja del Canal 24 Horas, presentado por Elena S.Sánchez y con la participación de Jose Fernández, Rafa Muñoz, Ana Romero.

03.40 El Oscar a mejor maquillaje es para Star Trek.

03.36 Ben Stiller se ha convertido en un Na'vi avatariano. Azulado y con rabo. Presenta el premio a mejor maquillaje.

03.35 The New Tenants, mejor cortometraje de ficción.

03.34 El Oscar a mejor cortometraje documental es para Music by Prudence.

03.32 Carey Mulligan (An education) y Zoe Saldaña (Avatar) anuncian que el ganador es Logorama. Oooooohhhhhhhh... No hay premio para el corto español de Javier Recio y producido por Antonio Banderas.

03.31 Más datos sobre la alfombra roja: Michelle Pfeiffer y Oprah Winfrey lucen vestidos de Carolina Herrera.

03.23 El próximo galardón es el del cortometraje de animación. ¿Ganará el candidato español, La dama y la muerte?

01.42 min Empieza la cuenta atrás para conocer a los ganadores de los Oscar de este año. Entre los candidatos está Javier Recio, un joven que puede alcanzar la gloria el próximo domingo con su corto "La dama y la muerte", producido por Antonio Banderas...Hemos estado con los dos en Los Ángeles

03.22 Hemos visto a Macauley Culkin, que actuó en películas de Hughes, tras el homenaje audiovisual.

03.21 La actriz Vera Farmiga ha vestido de Marchesa en rojo con un volante plisado que rodeaba su figura y remataba el escote palabra de honor.

03.18 Momento para el in memoriam del difunto John Hughes, fallecido en agosto de 2009.

03.15 El Oscar es para Mark Boal, por En tierra hostil. El marcador es por ahora Avatar 0 - En tierra hostil 1.

03.13 Toca el Oscar a Mejor Guión Original. Podría ser el segundo para Malditos bastardos.

03.12 Javier Bardem acompaña en el auditorio a Penélope Cruz. Se repite la fotografía de los Goya.

03.11. Entre las celebridades que entregarán las estatuillas doradas se encuentran Tom Hanks, Robin Williams, Jennifer López, Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Keanu Reeves, Charlize Theron, John Travolta, Robert Downey Jr., Zack Efron, Taylor Lautner, Kristen Stewart, Sean Penn, Quentin Tarantino o Pedro Almodóvar.

Penélope ha entregado la estatuilla a Christoph Waltz, que ha agradecido el "abrazo acogedor" de Hollywood. "No hay manera poder de agradecerlo, pero puedo empezar justo ahora", ha asegurado.

03.02 "The Weary Kind", de Corazón rebelde, Mejor Canción Original, de T-Bone Burnett y Ryan Bingham.

03.00 Amanda Seyfried y Miley Cyrus (Hannah Montana) presentan el Oscar a Mejor Canción Original.

02.56 Cameron Diaz y Steve Carell (le vimos en Pequeña Miss Sunshine) presentan el Oscar a Mejor Película de Animación. El premio es para Up. Otro premio cantado. Pixar suma y sigue.

02.52 De momento, Malditos bastardos se lleva el primer galardón, aunque es el que todos daban por supuesto.

02.46 El galardón a la mejor actriz de reparto, al que aspira Penélope Cruz por Nine, será el décimo Oscar de la gala, mientras que la estatuilla a la mejor película extranjera -entregado por Pedro Almodóvar- será el vigésimo premio de la ceremonia.

02.45 And the winner is... ¡Christoph Waltz! "Oscar y Penélope, más que un bingo", asegura. Agradece a sus compañeros de reparto y a Quentin Tarantino su ayuda.

02.43 Penélope presenta el Oscar a Mejor Actor de Reparto: los candidatos, Christoph Waltz, Woody Harrelson, Christopher Plummer, Stanley Tucci y Matt Damon.

02.42 La categoría del cortometraje animado, en la que se encuentra La dama y la muerte, del español Javier Recio, será el quinto premio de la noche.

02.42 Por cierto, no han aparecido por aquí Angelina Jolie y Brad Pitt. No estaban nominados, claro.

02.41 ¡Los presentadores están imitando el guión de los Goya! Van haciendo bromas y referencias con a los nominados. Buenafuente tenía más gracia, la verdad.

02.40 El primer premio de la velada será el de mejor actor secundario, para el que el actor austríaco Christoph Waltz parte como favorito por su papel en Malditos bastardos.

02.38 Steve Martin y Alec Baldwin hacen bromas a costa del reparto de Precious. Las cámaras prestan mucha atención a Bullock. Mmmm...

02.36 Meryl lleva muy bien las bromas. Ríe con ganas.

02.34 Meryl Streep, una de los primeras dianas de la noche. "Es la vez que más veces ha sido nominada... y la que más ha perdido", aseguran Baldwin y Martin.

02.33 Steve Martin y Alec Baldwin, presentadores de la ceremonia bajan "del cielo" rodeados de ángeles-coristas.

02.32 Neil Patrick Harris, Barney Stinson en la serie Cómo conocí a vuestra madre, se marca un baile cabaretero para comenzar el show.

02.31 Comienza la gala. En el escenario, todos los actores y actrices nominados en la categoría protagonista. Suben sus parejas y se los llevan a los asientos.

Antonio Banderas es el productor del cortometraje de animación español nominado a los Oscar.

02.25 Gabourey Sidibe, la protagonista de Precious, viste de Marchesa, en azul.

02.23 Kate Winslet, efectivamente, viste de Yves Saint Laurent. Ella es una de las grandes protagonistas en las alfombras rojas.

02.14 Penélope, que ha comparecido con las otras cuatro nominadas en la categoría de actor de reparto, asegura no sentirse "una veterana", a pesar de que ya es una habitual en esta gala.

02.13 Sarah Jessica Parker viste de amarillo, es una de las reinas del estilo en este tipo de encuentros.

02.12 Todo está preparado para la ceremonia, aunque los asistentes terminana de atender a los medios antes de entrar en el Kodak Theatre.

¡Ella es Penélope! Un vestido de Donna Karan con escote palabra de honor. Lleva una pulsera con joyas de Chopard. Ya vistió de Donna Karan (lamé dorado) en un reportaje para la revista Vogue en 2007.

01.53 No se ha visto en las imágenes de televisión a Pedro Almodóvar, que entregará junto a Quentin Tarantino el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.

01.50 En declaraciones recogidas por Efe, la actriz española ha confesado estar "nerviosa" por presentar el primer premio de la noche, pero no por su candidatura como mejor actriz secundaria por su papel en el musical Nine, que cree que en esta ocasión no se llevará a casa

01.49 Penélope viste de Donna Karan y joyas de Chopard, según Rafa Muñoz, experto del Canal 24 horas.

01.48. Gargantilla, escote palabra de honor... Kate Winslet suele ir de Yves Saint Laurent; hoy quién firmará su modelo. lleva un peinado a lo Veronica Lake.

01.45. Hemos visto a Sandra Bullock y Keanu Reeves charlando.

Carey Mulligan, prota de An education.

01.44 Samuel L.Jackson lleva una boina, tradicional en él.

01.43 Antonio Banderas y el equipo de La dama y la muerte, el corto de animación de Javier Recio nominado, andan por la alfombra roja.

01.41 Clooney bromea con la concurrencia.

Diane Kruger

01.40 Robert Downey Jr. viste zapatillas de deporte y una pajarita azul. ¡Gamberro!

01.39 Helen Mirren, nominada por The Last Station, es una de las pocas que lleva gargantilla.

01.38 Varias actrices, entre ellas Mo'Nique, nominada por Precious, visten de azul tormenta, que es -en palabras de Rafa Muñoz, experto del Canal 24 horas- "el nuevo negro" en los vestidos de fiesta.

01.37 James Cameron, director de Avatar, asegura que su equipo tendrá fiesta ganen o pierdan.

01.05 min Recordamos los modelos que ha vestido penélope Cruz en los Oscar desde su primera, participación en la gala con el equipo de 'Belle epoque' en 1994

Sandra Bullock, una de las favoritas a Mejor Actriz Protagonista, acudió a recoger el sábado el Razzie, el antiOscar, por su papel en Loca obsesión.

01.32 Christoph Waltz, gran favorito para el Oscar a Mejor Actor de Reparto, recibirá el premio de manos de Penélope si lo logra.

Vera Farmiga

01.28 Demi Moore lleva un vestido con tono empolvado, maquillaje, no arriesgado.

01.27 Jennifer López viste un vestido con un rosa pastel de la última colección de Armani.

01.26 Meryl Streep viste de blanco con un amplio escote en V, cruzado.

01.25. Vestido rojo con escote palabra de honor... Es Elisabetta Canalis, que acompaña a su novio, George Clooney.

Anna Kendrick

01.21 Charlize Theron, a la que hemos visto recientemente en La carretera, lleva un vestido malva de Dior.

01.17 Vera Farmiga (Up in the air) lleva un frambuesa con un escote lleno de superposiciones.

01.16 ¡¡¡Llega Penélope!!! De burdeos.

01.11 Katrhyn Bigelow viste un traje gris en tonos empolvados muy sencillo. Un poco más trabajado en la parte superior, pero sencillo. El gris es un color que se lleva mucho este año.

01.09 Mariah Carey, actriz en Precious, ha sido una de las más "madrugadoras"

01.06 ¿Cómo vestirá este año Penélope? El año pasado fue un vestido firmado por Pierre Balmain. En los Goya, Versace...

01.04 Anna Kendrick (Up in the air) viste un vestido rosa color pastel que deja los hombros al aire.

01.01 Hemos visto pasar por la alfombra a Jeremy Renner (En tierra hostil) y a Maggie Gyllenhaal (Corazón rebelde, con un vestido azul).

00.50 Sandra Bullock lleva un vestido plateado con corte sirena... Es la gran favorita para lograr el Oscar a la Mejor Actriz Protagonista por su papel en The Blind Side.

00.48 Diane Kruger va guapísima. La actriz alemana de Malditos bastardos lleva un vestido color crema y negro que deja la espalda al aire.

00.41 Se ha visto entrar a Sigourney Weaver, actriz de Avatar, con un vestido rojo de escote asimétrico, y a Eli Roth, el "Oso judío" de los bastardos de Tarantino.

00.40 horas La alfombra roja más famosa del mundo y una de las pasarelas más mediáticas ya acoge a algunas estrellas de Hollywood.