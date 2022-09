Los Oscar se viven en pareja

Las parejas siempre han dado mucho juego en las galas. Los Oscar se han terciado este año entre una que ya no lo es, James Cameron y Kathryn Bigelow, entre sus películas "Avatar" y "En Tierra Hostil". Divorciados hasta en los premios. Ella se ha llevado los dos grandes.

Pero también ha dado juego el dúo de presentadores, Alec Baldwin y Steve Martin. Prometían humor y han cumplido. Han bajado literalmente del cielo como dos demiurgos para engrasar la ceremonia de los Oscar. Su introducción ha sido punzante. Y han mantenido el pulso durante tres horas y media. Fuera de plazo. Era inevitable.

Vuelta al "the winner is..."

El toque de la pareja presentadora ha conseguido levantar una gala perfectamente ensayada. Ya van 82 ediciones para rodar el asunto. Y la pareja productora, Adam Shankman y Bill Mechanic, han seguido la estela. Curiosamente, se ha pasado del "the Oscar goes to..." al "the winner is...", la fórmula clásica.

Tan clásico como el guión de la ceremonia: tirón al principio para enganchar a la audiencia y cruzar la estepa de premios menores. La gracia aquí va por países y familias. Delirante un Ben Stiller caracterizado de avatar, chasqueando la lengua para imitar el idioma Na'vi y moviendo la cola al dar el Oscar al maquillaje. Se lo ha llevado Star Treck.

Luego, sorpresa y emoción en el nudo. Emoción por la quíntuple alabanza a las nominadas a mejor actriz. Gana Bullock pero en los corazones queda Meryl Streep. Sorpresa a cargo de otra pareja, esta inclasificable: Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino. El uno es el alter ego del otro. California y La Mancha, quién lo diría.

Al margen de eso, lo de siempre. Números musicales, montajes sobre las mejores películas, desfile de estrellas para entregar los premios. El ajuste de esta ocasión se ha notado en los tiempos medidos al milímetro: gracias en menos de un minuto. Salvo las estrellas consagradas.

El ambiente distendido, con la consigna de "aquí no se llora", discutible garantía para que ruede como una seda en las televisiones. Lo que cuaja es otra pareja, Javier Bardem y Penélope Cruz. Sentados juntos como en los Goya. En primera fila.