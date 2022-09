Aunque son cinco los nominados, este año los favoritos para el Oscar al mejor director son James Cameron (Avatar) y Kathryn Bigelow (En tierra hostil).

Es la primera vez que un ex matrimonio lucha por una estatuilla, ya que estuvieron casados desde 1989 a 1991. Y ambas películas tienen las mismas nominaciones (9).

Anécdotas aparte, se enfrentan dos formas muy diferentes de hacer cine. Avatar es una superproducción de 500 millones de dólares que nos muestra una historia de ciencia ficción, mientras que En tierra hostil apenas ha costado 11 millones y es una película muy realista sobre los encargados de desactivar explosivos en Irak.

Durante los apenas dos años que estuvieron casados él dirigió Abyss y Terminator 2, y Kathryn, Acero azul y Le llaman Bodhi, producida por Cameron.

Después de su ruptura mantuvieron una relación excelente, como demuestra la película Días extraños (1995) que Cameron escribió y produjo para que la dirigiese Bigelow.

Desde entonces, 1995, no han vuelto a colaborar, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que Cameron no dirige una película desde Titanic (1997) y la directora de En tierra hostil tampoco es muy prolífica.

Dos carreras muy dispares En los últimos 15 años James Cameron se convirtió en el rey del mundo gracias a Titanic (1997), la película más taquillera de la historia del cine, hasta que el director se ha superado a sí mismo con Avatar. Entre ambas se ha dedicado a rodar algunos documentales y a la larga preproducción de Avatar que, gracias a su éxito, va a convertirse en una saga, como Terminator. Cameron ha comprado los derechos de la novela The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back, que recoge los testimonios reales sobre las dos bombas atómicas que en 1945 Estados Unidos lanzó contra Hiroshima y Nagasaki. El que parecía su próximo proyecto se desinfla al conocerse que se basa en testimonios falsos. Por su parte, Kathryn Bigelow ha dirigido varios episodios de series de televisión y 3 películas El peso del agua (2000), con Sean Penn; K-19: The Widowmaker (2002), con Harrison Ford y Liam Neeson; y Mission Zero (2007) con Uma Thurman, que sigue inédita en España. Y actualmente prepara el piloto de una serie de televisión, The Miraculous year, el retrato de una familia de Nueva York.

Kathryn podría hacer historia Kathryn Bigelow, de 58 años, podría ser la primera directora en conseguir el Oscar. De momento, se ha convertido en la cuarta que consigue una nominación. Antes lo hicieron Lina Wertmüller por Pasqualino: Siete bellezas (1976); Jane Campion, por El piano (1993), y Sofia Coppola, por Lost in translation (2003). Bigelow parece partir con ventaja, porque ha ganado en los BAFTA británicos, en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, el de guionistas, y también se alzó con el premio del Sindicato de Productores, PGA, mientras que Cameron sólo se ha impuesto en los Globos de Oro. Aunque en las principales casas de apuestas sea la gran favorita, es posible que los académicos se decanten por el director de la película más taquillera de la historia, no olvidemos que, al fin y al cabo, son los premios de la industria del cine.