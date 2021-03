La cintas En tierra hostil, sobre el conflicto de Irak, y Up in the Air, que narra el drama del desempleo y las grandes corporaciones en EEUU, han ganado los principales premios del sindicato de guionistas de EEUU.

02.21 min George Clooney es Ryan Bingham, un especialista en recortes financieros y consumado viajante de negocios moderno que, después de pasar años tan ricamente en el aire, de repente se encuentra preparado para hacer una conexión auténtica en esta historia romántic realizada por el director de 'Juno'.

En una de las últimas galas antes de la entrega de los Oscar, el próximo 7 de marzo, los miembros del sindicado de guionistas de EEUU (WGA) se reunieron el sábado en Los Ángeles para conceder sus premios anuales.

Así, En tierra hostil, escrita por Mark Boal y dirigida por Kathryn Bigelow, se llevó el premio al mejor guión original, mientras que Up in the Air, logró el de mejor guión adaptado, trabajo que fue realizado por Sheldon Turner y por el director de la cinta, Jason Reitman.