'En tierra hostil', la guerra es un videojuego

En tierra hostil (EE.UU., 2008) Directora: Kathryn Bigelow Productores: First Light Production, Kingsgate Films, Grosvenor Park Media. Intérpretes: Jeremy Renner, Ralph Fiennes, Brian Geraghty, David Morse, Guy Pearce. Guión: Mark Boal Duración: 131 minutos. Nominaciones: 9; película, dirección, actor principal, guión original, banda sonora, montaje, fotografía, montaje de sonido, mezcla de sonido.

"La guerra es una droga", es la cita, extraída del libro La guerra es la fuerza que nos da sentido de Chris Hedges, ex-corresponsal de guerra de The New York Times, con la que se introduce En tierra hostil, película que su directora, Kathryn Bigelow, ha tardado cinco años en estrenar.

Con ella, se ha convertido en la primera mujer en ganar el Premio del Sindicato de Directores, y su cinta se perfila como una de las favoritas a ganar el Oscar a la mejor película el 7 de marzo.

Sin buscar un posicionamiento o crítica política, el filme traslada al espectador a la guerra de Irak de la mano de un grupo de artificieros cuyo día a día consiste en la desactivación de bombas ocultas en el territorio.

"No hay un ejército luchando contra otro y las bombas no caen del cielo. Están en el suelo y pueden explotar en cualquier momento". Y esa tensión y vulnerabilidad que genera la incertidumbre de no saber si por donde se pisa puede matarte, es la misma que siente el público a lo largo de las casi dos horas y media que dura el film.

Bigelow se adentra en la psicología de los soldados, en sus sentimientos y cómo combaten en un país que les es ajeno por su idioma y su cultura. Aunque el suyo no es un análisis profundo.